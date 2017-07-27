هنیه: رژیم صهیونیستی در برابر اراده پولادین ملت فلسطین تسلیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی اعلام کرد: رژیم صهیونیستی در برابر اراده پولادین ملت فلسطین تسلیم شد.

در ادامه پیام وی آمده است: توده های فلسطینی در بیت المقدس به همراه دیگر فرزندان ملت فلسطین صفحه نوینی را در روند منازعه با دشمن صهیونیستی گشودند.

هنیه افزود: اکنون دشمن صهیونیستی خار و زبون گشته و شکست خورده است و در مقابل اراده فلسطینی و عربی و اسلامی سر تسلیم فرود آورده است.

رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: قدس یک سرزمین عربی اسلامی بوده و است و خواهد بود. این شهر غیر قابل تقسیم است و باید همگان بدانند که فلسطین سرزمین ماست و پایتخت آن قدس شریف است.

وی تصریح کرد: ما بار دیگر نشست کادر رهبری موقت سازمان آزادی بخش فلسطین "ساف" جهت تعیین چارچوب برای فعالیت های فلسطینیان پس از این پیروزی را خواستاریم.