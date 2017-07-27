وجود ۳۵۰۰ واحد بزرگ صنعتی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یزدانی عصر پنج شنبه در جلسه مشترک با فرماندار، نماینده مجلس و صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان اهر، گفت: بیش از نیمی از اشتغال کشور در صنایع کوچک است و در کشور تنها ۳۵۰۰ واحد بزرگ صنعتی وجود دارد که اکثرشان در شهرهای بزرگ فعال هستند وامکان شکل گیری آنها در مناطق مختلف وجود ندارد.

وی، با بیان اینکه شهرک های صنعتی در شهرهای مختلف متناسب با ظرفیت ها وقابلیت های هر منطقه راه اندازی می شود افزود: هم اکنون ۷۶۹ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور فعال بوده و در این شهرک ها زمین در مقابل انتفاع واگذار می شود و زمین واگذاری در شهرک ها رایگان بوده وهزینه ایجاد زیر ساخت ها و خدمات ارایه شده از سرمایه گذاران دریافت می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: جواز ساخت، پایان کار و اعطای سند به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی رایگان است.

موافقت با ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی در فاز جدید شهرک صنعتی اهر

وی، همچنین با ایجاد شهرک صنعتی پتروشیمی در فاز جدید شهرک صنعتی شهرستان اهر موافقت کرد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشرکت شهرکهای صنعتی کشور، همچنین موافقت کرد که در قیمت واگذاری در فازهای بعدی شهرک صنعتی اهر سی درصد کاهش یابد و مبلغ دریافتی نیز در اقساط بلند مدت دریافت شود.

وی، تأکید کرد هر سرمایه گذاری که به علل مختلف چندین سال است که زمین دریافت کرده وکاری انجام نداده و زمین واگذاری در شهرکها بلا استفاده باقی مانده بر اساس قانون شهرک های صنعتی این زمین ها به افراد متقاضی جدید واگذار می شود.

یزدانی گفت: بنگاه های اقتصادی کوچک با تسهیلات بانکی ۱۸ درصد توان اداره طرح های تولیدی و باز پرداخت این تسهیلات را ندارند و باید نرخ تسهیلات کاهش یابد.