به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرکوند عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه گردشگری شهرستان سپیدان با اشاره به فرآیند عرضه و تقاضای صنعت گردشگری اظهار داشت: رقابت پذیری، درآمدزایی، ارزآوری و اشتغالزایی از مهمترین عناصر این صنعت است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: صنعت گردشگری الزاماتی دارد و اگر به دنبال تحقق اهدافمان در توسعه این صنعت باشیم، باید با فراهم کردن زیر ساخت ها علاوه بر اشتغال زایی، رضایت گردشگران از خدمات قابل ارائه را جلب کنیم.

این مقام مسئول از تغییر کاربری برخی زمین های کشاورزی موجود در سپیدان به تاسیسات گردشگری سخن گفت و افزود: باید با نگاه ویژه کارشناسی، قابلیتهای برخی از این زمین ها برای تبدیل شدن به واحدهای گردشگری مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی درادامه به مهیا بودن زیر ساختهای روستای هدف گردشگری مصوب هیات وزیران در منطقه 6 شهرستان سپیدان اشاره و خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی برای رونق این روستا شد.

به گفته شیرکوند، توسعه گردشگری در سپیدان باتشکیل کارگروه های گردشگری متعدد و اجرایی کردن راهکارهای موثر کارشناسان این حوزه، امکان پذیر است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی در پایان سخنانش یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی آمادگی ارائه هرگونه مجوز طبق ضوابط، قوانین و استاندارهای موجود در جهت ایجاد واحدهای گردشگری و حمایت از سرمایه گذاران، با پرداخت تسهیلات بانکی را دارد.

بنابراین گزارش در ادامه این جلسه علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به تاسیسات گردشگری بایستی با مجوز و تشخیص سازمان امور اراضی انجام پذیرد و برای رفع سودجویی و زیاده خواهی برخی اشخاص در این حوزه، برخورد قانونی صورت گیرد .

وی همچنین اضافه کرد: در شهرستان سپیدان باید نسبت به صدور برخی مجوزهای صادر شده، بازنگری هایی مطابق با استانداردها و ضوابط گردشگری انجام شود.