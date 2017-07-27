جشنواره استانی شعر غدیر در ممسنی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اهل قلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ممسنی با همکاری بنیاد غدیر شهرستان در راستای ترویج فرهنگ امامت و ولایت همایش استانی شعر غدیر را برگزار می کند.

بر این اساس، موضوع اشعار جشنواره غدیر ممسنی غدیر و وحدت جهان اسلام، حماسه غدیر، غدیر امامت و ولایت، غدیر و پاسداری از حریم اهل بیت (ع)، غدیر و وحدت جهان اسلام، غدیر و نهج البلاغه، فضایل امیرالمؤمنین علی علیه السلام در قرآن(آیات ولایت، تطهیر، تبلیغ، مباهله ،غدیر و جایگاه امیرالمؤمنین (ع)در کلام اهل بیت ع )، متن خطابه غدیر (واقعه و پیام غدیر، وصایت امیرالمؤمنین (ع)، معرفی امام عصر (عج) و در خطابه غدیر، نقش حضرت زهرا (س)در استمرار غدیرو دیگر موضوعات مرتبط است.

شاعران و علاقه مندان می توانند حداکثر ۳ اثر در قالب اشعار کلاسیک و آزاد تا ۲۵ مردادماه جاری به دبیرخانه جشنواره در شهرستان ممسنی بلوار ولی عصر(عج)، روبروی بیمارستان ولی عصر(عج) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نشانی پست الکترونیکیmamasani.fars@farhangmail.ir ارسال کنند.

آیین پایانی اولین جشنواره استانی شعر غدیر شهرستان ممسنی ۱۵ شهریور ۹۶ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۲ اثر برگزیده جشنواره استانی شعر غدیر شهرستان ممسنی معرفی خواهند شد.