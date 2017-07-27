امیدوارم بازیکنان پاسخ انتظارات را بدهند/رضایت از نقل وانتقالات

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر امروز در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه بازیکنان خوبی به سپاهان جذب شده‌اند که بدون شک نتایج خوبی به دنبال دارند، اظهار داشت: ما امسال بازیکنان خوبی را جذب کردیم که امیدوار هستیم پاسخ اعتماد ما را بدهند.

وی افزود: در حال حاضر الیویرا، سرلک و غلامی مصدوم هستند و امیدوار هستم که با بازی فردا برسند و در دیدارهای آینده نیز به تیم ما کمک کنند.

کرانچار با بیان اینکه در تلاش هستیم که امسال بازی خوبی از خود به نمایش بگذاریم، ادامه داد: تلاش ما این است که بازی زیبایی ارائه دهیم و به عنوان شانس قهرمانی خود را مطرح کنیم و امیدوار هستم که بازیکنان کیفیت خوبی از خود به نمایش بگذارند.

وی درباره عملکرد علی دایی در تیم‌های مختلف ادامه داد: بدون شک دایی و تیمش در بازی فردا با کیفیت بسیاری راهی مسابقات می‌شوند و امیدوار هستم که تیم ما نقاط ضعف خود را در بازی فردا برطرف کرده و با عملکرد خوبی به زمین مسابقه بیاید.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه نتیجه اصلاحات تیم فردا مشخص می‌شود، گفت: به دنبال آن هستیم که در جریان بازی بر اساس سیستم بازی تیم حرف، عمل کنیم و من نهایت تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم.

وی درباره مصدومیت دروازه‌بان تیمش بیان کرد: هنوز چیزی در این زمینه مشخص نیست و اگر او مصدوم باشد درباره این موضوع ریسک نمی‌کنیم اما به هر حال بازیکنان خوب دیگری هستند که می‌توانند در بازی فردا درون دروازه حضور داشته باشند.

کرانچار از محرومیت ساسان انصاری مقابل سایپا خبر داد و ادامه داد: رافائل نیز باید در چند بازی حاضر باشد و تلاش کند که کیفیت خود را ارتقا بخشد زیرا حضور او در تیم ما قابل قبول است.

وی با بیان اینکه تیم‌های مختلفی مدعی قهرمانی هستند، افزود: به نظر من پرسپولیس و تیم‌هایی مانند سپاهان و ذوب‌آهن مدعی هستند و به نظرم حتی تراکتورسازی و سایپا نیز تیم‌های خوبی هستند که شانس قهرمانی دارند.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه سپاهان انتظارات من را در نقل و انتقالات برآورده کرد، اضافه کرد: امروز شرایط خوبی از نظر بازیکنان داریم و با اضافه شدن بازیکنان خارجی، شرایط تیم بهتر نیز می‌شود.

وی درباره بحث کاپیتانی تیم و عدم تمایل پاپی برای این مسئله اضافه کرد: او هنوز این مسئله را اعلام نکرده و در صورتی که موضوع رسانه‌ای شود رسول نویدکیا به عنوان کاپیتان انتخاب می‌شود.