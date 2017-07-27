یک میلیون نفرمتقاضی حج درنوبت هستند/وجود۲۳هزار کانون فرهنگی مساجد

به گزارش خبرنگار مهر،سید رضا صالحی امیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به فعالیتهای مراکز فرهنگی و هنری مساجددر سطح کشور اشاره کردو گفت: ۲۳ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد وجود دارد و در برنامه ششم مقرر است این تعداد به ۸۰ هزار کانون برسد و درصدد این هستیم که به تعداد مساجد کشورتعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد افزایش کند.

وی اظهار کرد: آنچه که وزارت ارشاد در کانون های فرهنگی و هنری مساجد دنبال می کند این است که مساجد به قطب های فرهنگی تبدیل شود و ما معتقدیم و باور داریم که مسجددر هر محله و شهر و کوچه محور قطب فعالیتهای فرهنگی و هنری می تواند باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بعد معنوی و معرفتی فعالیتهای کانون ها دینی بوده، بعد احتماعی آن فعالیتهای خیریه و فعالیتهای فرهنگی کتابخانه خوانی، و تفسیر،کلاسهای اموزشی است و مرکزی برای حل و فصل مشکلات مردم در سطح محلات است و کتابخانه های عمومی در سطح کشور است.

صالحی امیری تاکید کرد: توسعه سه هزار و ۳۰۰ کتابخانه عمومی فعال در کشور وجوددارد و ۶ هزار نفر در این کتابخانه ها فعالیت می کنند ولی نیاز کشور بسیاربیشتر از این است و تصمیم گرفتیم با همکاری نهاد معاونت فرهنگی ارشاد و مرکزمساجد در ۸۰ هزار مسجد کتابحانه ایجاد کنیم که در هر مسجد یک کتابخانه باشد و دسترسی راحت باشد و براساس تفاهم نامه کار شروع شده و دور نمای کار را برای ایجادکتابخانه طراحی کردیم.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای امنیت حجاج پیش بینی شده، گفت: امنیت، آرامش، عزت و کرامت حجاج باید حفط شودو در این زمینه مستندات مکتوب شده و جنبه حقوقی پیدا کرده است.

وزیر ارشاد با تاکید بر اینکه نوع رفتار حجاج ایرانی در حج باید خوب بوده و بهانه دست سعودی ها ندهد، گفت: حرمین شریفین متعلق به جهان اسلام است و تقاضا داریم از طرف حجاج ما بهانه‌ای دست آنها داده نشود و امسال باید بیش از سال‌های قبل رعایت ضوابط و مناسبات را داشته باشیم و نشان دهیم که در اخلاق سرآمد همگان هستیم.

صالح امیری افزود: نوع رفتار ما برای کشورهای اسلامی درس‌آموز است و عزت و وحدت اسلامی اصول ما بوده و مبادا سر مسائل فرعی با دیگران مناقشه داشته باشیم.

وی ادامه داد: موارد توافق شده با کشور عربستان در زمینه حج به صورت سند، مکتوب شده و جنبه حقوقی پیدا کرده است و در حال حاضر در سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری، همه تمهیدات برای رفاه و سلامت و امنیت حجاج اندیشیده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تلاش کردیم، تا روابط سیاسی دو جانبه با عربستان از روابط زیارتی حجاج تفکیک شود و ۱۴ مسأله اصلی از جمله اعزام حجاج، حمل و نقل، اسکان، استقرار و پذیرایی وجود داشت که مطرح شد.

صالح امیری در حال حاضر یک میلیون نفر متقاضی حج در کشور در نوبت هستند، افزود: امیدواریم، حج امسال باز کننده مسیر حج عمره برای عاشقان در نوبت باشد و طی مراسمی اعزام کاروان ها سازمان دهی شدند و از ۹ مردادماه اعزام ها آغاز می شود و تاکنون ۴۳ هزار ویزا دریافت شد واعزام در فرودگاه بین اللمی در ۲۰ استان و ۵۴۰ کاروان است.

وی تصریح کرد: تیم های پزشکی و همه تیم های تدارکات و هوایی و مجموعه ای که جریان را مدیریت کند در حال اعزام هستند و تاکنون مشکلی برای اعزام نداریم .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کمپین فیلم های توقیفی گفت: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که همه جریانات می توانند در آن فعالیت کنند، دولت روحانی پرچمدار دسترسی به اطلاعات آزاد است، هر گونه ایجاد کمپین برای رساندن پیام به مسئولان فاقد مشکل است و در حوزه هنر و سینما امروز نظام تعریف شده مستقر و مداخلات بیرونی صفر است و فضای اجتماعی برای صاحبان و گروه ها و هنردر این سامانه باز است و هر گونه ایجاد کمپین در فضای مجازی برای رساندن پیام به مسئولین فاقد هر گونه مشکلی است.

صالحی امیری ابراز کرد: سه فیلم پس از اصلاح مجوز گرفته اند و فیلم ها پس از اصلاح می توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص بازدید از مهرانه، گفت: احساس بسیار خوبی از بازدید از مهرانه دارم این مجموعه دو پیام روشن دارد، یک پیام انسانی است که هر کس مبتلا به سرطان هستند می توانند بدون دغدغه مالی در این مرکز درمان شوندو این که مردمی خیر دارد و همیشه یاری گر می باشند.

صالحی امیری گفت: زنجان نماد همدلی و همبستگی است و آمار مهرانه نشان دهنده توجه مردم زنجان به خیر اندیشی و دگر اندیشی است.

وی به همایش کرامت رضوی اشاره کردو گفت: در زنجان همایش کرامت رضوی در آموزه های رضوی برگزار می شود که می توانیم بگوییم زنجان استان کریمان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یاد آورشد: فلسفه کار اشاعه معرفت رضوی به ویژه در بین جوانان است و این جشن‌ها با حضور باشکوه مردم برگزار می‌شود و در این راستا در دهه کرامت در ۷۰۰ شهر، ۷۷ کشور، ۸۰ هزار مسجد، ۴۰ هزار پایگاه بسیج، ۸ هزار قطب فرهنگی و بیش از ۵ هزار پایگاه قرانی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ برنامه با هدف اشاعه معرفت رضوی در بین جوانان اجرا می شود.