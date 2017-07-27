به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان از هفته اول لیگ هفدهم ساعت 21 امروز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند.

* هواداران پرسپولیس به محض ورود به ورزشگاه، برانکو ایوانکوویچ را مورد تشویق قرار داده و از او پیروزی برابر فولاد خوزستان را خواستار شدند.

* پرسپولیسی ها از رامین رضاییان که به دلیل مشکلاتی که با سرمربی پرسپولیس داشت و از این تیم جدا شده بود مورد حمایت قرار دادند!

* در یک اقدام شایسته طرفداران پرسپولیس برای هادی نوروزی، منصور پورحیدری، ناصر حجازی و غلامحسین مظلومی صلوات و فاتحه قرائت کردند.

* با اینکه سیدجلال حسینی به دلیل مصدومیت در لیست ۱۸ نفره پرسپولیس قرار ندارد با این حال کاپیتان قرمزپوشان توسط هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* داوران این دیدار که خیلی زود به ورزشگاه آمده بودند به محض ورود به استادیوم، زمین و دروازه ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

* چند تن از مسئولان فولاد خوزستان زودتر از بازیکنان به ورزشگاه آمدند، آنها شرایط زمین و رختکن را مورد ارزیابی قرار داده و تلفنی وضعیت موجود را به سرمربی فولاد خوزستان انتقاد دادند.

* حدود ۵۰۰ تن از هواداران فولاد خوزستان در ورزشگاه حاضر بودند و سرمربی و بازیکنان تیم محبوب شان را مورد تشویق قرار دادند.