به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «رایان دیلون» سخنگوی ائتلاف ضد داعش آمریکا گفت: ائتلاف آمریکایی فقط در مبارزه با داعش از معارضان سوری پشتیبانی می کند و با اهداف غیر داعش و دولت سوریه، کاری ندارد.

دیلون گفت: ائتلاف ما فقط از نیروهایی که بر علیه داعش مبارزه می کنند، حمایت می کند.

وی افزود: گروهی که خود را شهدا القریتین معرفی می کنند، به دنبال اهداف دیگری هستند و ما به آن ها اعلام کرده ایم که اگر به دنبال اهداف دیگر باشند، ما از آن ها حمایت نخواهیم کرد.

بنا به اعلام برخی رسانه ها این گروه منطقه کاهش تنش را ترک کرده‌است و قصد دارد تا علیه دولت سوریه عملیات انجام دهد.

گفتنی است که پیش از این دولت آمریکا و فرانسه اعلام کرده بودند که دیگر موضعشان در قبال سوریه، تغییر دولت این کشور نیست و بیشتر به دنبال از بین بردن تروریسم هستند.