استان سمنان ۶۸ شهید در عملیات مرصاد تقدیم کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید محمدتقی شاهچراغی عصر پنج شنبه در آیین گرامیداشت نوزدهمین یادواره ۳۶ شهید والامقام، سه شهید گمنام و پنج شهید گرانقدر مدافع حرم دیباج به میزبانی حسینیه اعظم سید الشهدا(ع) این شهر با اشاره به نقش نیروهای استان در عملیات مرصاد، بیان کرد: منافقان کوردل برنامه های از پیش تعیین شده برای تصرف شهر کرمانشاه داشتند که با حضور جان بر کف بسیجیان استان سمنان در عملیات مرصاد در کنار دیگر هم میهنان، دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و ناکام ماندند.

وی افزود: عملیات مرصاد نماد عزت و مقاومت ملت ایران به ویژه مردم استان سمنان است که با مقاومت و ایستادگی در مقابل منافقان در این عملیات خوش درخشیدند لیکن باید در مقام شهدا، گفت این عزیزان نماد بارز اطاعت از مقام معظم رهبری هستند و معظم له نیزنماد اسلام ناب محمدی است.

فرمانده سپاه استان سمنان گفت: شهادت اوج کمال انسان است و ایران در جبهه های حق این نمونه ها را به دنیای اسلام و انسانیت معرفی کرد لذا امروزه باید آگاهی و بصیرت افزایی خود را در مقابل اهداف شوم دشمنان افزایش دهیم چرا که ایران اسلامی در جنگ فرهنگی و اقتصادی با دشمنان قرار دارد و پلیدان با راه اندازی هزاران کانال و فضای مجازی در صدد ضربه زدن و آسیب به جوانان ما هستند که باید هوشیار بود.

شاهچراغی برگزاری یادواره شهدا را در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و گفت: یادواره شهدا محملی برای جاری کردن این باور است که راهی جز حرکت در مسیر شهدا نداریم چرا که این مسیر راه عزت و سربلندی است.

شهرستان دامغان در عملیات غرور آفرین مرصاد ۱۸ شهید والامقام تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.