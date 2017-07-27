به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مهری شامگاه پنجشنبه در جلسه زیرساخت های اربعین اظهار کرد: در مرز شلمچه مهمترین موضوع موردنظر پارکینگ اربعین است و باید الزامات لازم را برای ایجاد جاذبه به منظور پارک کردن خودروی رانندگان ایجاد کنیم.



وی افزود: محور منتهی به پارکینگ باید با ایجاد خاکریز و نصب علائم را داشته باشیم که دیگر خودروها امکان پارک نداشته باشند.



نماینده راهنمایی و رانندگی در کمیته زیرساخت بیان کرد: در مرز چذابه کمربندی قبلی سوسنگرد که تسریع در تعریض و آماده به کار شدن آن را درخواست داریم.



وی گفت: حل مشکل ترافیکی محل تلاقی جاده جدید و قدیم در بستان، تعریض جاده نفت از ابتدا تا انتها، ساماندهی انتهای جاده نفت، در اختیار دادن جرثقیل به اندازه کافی به پلیس نیز از دیگر درخواست های ما است.



خوزستان در زمینه اربعین نیازمند حمایت ملی



منوچهر رحمانی مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای برنامه ریزی خوزستان نشان داد که واقعا برای اربعین و عزاداری امام حسین (ع) برنامه دارد ولی احساس می کنم اگر در سطح ملی نیز حمایت هایی از استان شود این موضوع با افتخار بیشتری تکمیل می شود.



وی با بیان اینکه مشکلات را به برکت حرم امام حسین (ع) حل می کنیم، افزود: در شورای برنامه ریزی ۵۰۰ میلیارد پروژه تعریف شد که بخشی از آن به حوزه راه ارتباط دارد.