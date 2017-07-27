توسعه صادرات و افزایش کیفیت محصولات عامل رونق‌ بخش تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر افشون روز پنجشنبه در نشست با فعالان صنعتی شهرستان دلیجان، اظهار داشت: استان مرکزی از مزیت های فراوانی در زمینه صنعت و تولید برخوردار است که به منظور بهره گیری از این مزیت ها باید تولید رونق یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: چنانچه به دنبال رونق تولید و صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت رشد استان از نظر اقتصادی هستیم، صنایع بایستی افزایش کیفیت تولید را مدنظر قرار دهند، به این ترتیب می توان در مسیر رشد صادرات گام برداشت و از رکود خارج شد.

افشون بیان کرد: با فراهم شدن شرایط مذکور زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است فراهم می شود و اقتصاد و صنعت استان رنگ رونق و پویایی به خود می گیرد.

وی خاطرنشان ساخت: تجهیزات صنایع باید نوسازی شوند تا هزینه تولید کاهش و کیفیت محصول افزایش یابد، در این وضعیت قادر به تولید محصولات صادراتی و رقابت در بازار جهانی خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: اگر بنگاه های اقتصادی فقط منتظر هستند که دولت به آنها تسهیلات ارائه دهد، باید بدانند بانک ها هم برای پرداخت تسهیلات توان محدودی دارند و این بنگاه های اقتصادی باید برای تداوم خود صادرات و بازارهای هدف را دنبال کنند.

ارتقای رتبه استان مرکزی در صدور پروانه تحقیق و توسعه صنعت

در این جلسه همچنین محمدرضا حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: تحقیق و توسعه عامل اصلی بهینه سازی فرآیندها و به کارگیری مناسب منابع در ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا و رقابت پذیر در سطح بین الملل و در نتیجه تحقق رشد اقتصادی است.

وی افزود: شاخصه توسعه این است که راهبردهای توسعه محور در زمان کوتاه اجرایی شود و توسعه صنعتی در گرو بهره مندی از دانش روز است، بنابراین توسعه دانش محور و رهایی از اقتصاد تک محصولی، توجه ویژه به تحقیق و توسعه در عرصه صنعت و تولید را می طلبد.

حاجی پور ادامه داد: در سال ۹۴ استان مرکزی در صدور پروانه تحقیق و توسعه صنعت رتبه بیست و هشتم کشور را داشت و این شاخص سال گذشته به رتبه سوم و امسال به رتبه اول کشور ارتقا یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: برگزاری آموزش های کاربردی با هدف ارتقای سطح دانش بنگاه های صنعتی ضرورت دارد و با افزایش کمی و کیفی آموزش ها، قطعا زمینه تولید کالای باکیفیت و رقابتی نیز فراهم می شود.

حاجی پور ادامه داد: سال گذشته بیش از هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به یک هزار و ۶۶ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی در استان مرکزی پرداخت شد و پیش بینی می شود با استمرار طرح رونق تولید در سال جاری، شاهد رفع بیش از پیش موانع و مشکلات از واحدهای تولیدی و صنعتی استان باشیم.