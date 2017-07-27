سعید طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیدا شدن گروه ۳۰ نفره دانش آموزی در کوه های منطقه «آیینه ورزان» اظهار داشت: این تیم متشکل از ۲۵ دانش آموز و ۵ مربی بود که مفقود شدن آن ها از شب گذشته توسط مرکز کنترل عملیات به ما اعلام شد و تیم ما به همراه ۴ امدادگر و ۲ نجات گر کادر به منطقه «آیینه ورزان» اعزام شدند و جستجو آغاز شد.

وی اضافه کرد: این افراد هیچ گونه اطلاعات کوهنوردی نداشتند و هیچ فرد بلدی با آن ها همراه نبود و به همین دلیل در «زرین کوه»مفقود شدند و عملیات سریع و نفس گیر نیروهای هلال احمر برای یافتن این افراد بیش از ۱۲ ساعت به طول انجامید، اما خوشبختانه، سرانجام این افراد پیدا شدند.

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان دماوند اضافه کرد: اگر عملیات سریع و نفس گیر نیروهای هلال احمر نبود، متاسفانه این افراد به سویی می رفتند که تلفات و خسارات زیادی برای آن ها به همراه داشت.

طاهری علت این حادثه را عدم توانایی، عدم اطلاع صحیح از منطقه و عدم آشنایی به کوهنوردی دانست و گفت: این گروه ۳۰ نفره از یکی از دبیرستان های تهران وارد منطقه شده بودند.

وی گفت: عملکرد سریع نیروهای هلال احمر سبب شد، که تنها یک نفر از اعضاء این گروه مصدوم شود که وی نیز به صورت سرپایی درمان شد.