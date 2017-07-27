به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنج‌شنبه و در ادامه سفر یک‌روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نمایندگی خبرگزاری فرهنگ رضوی در زنجان رسما افتتاح و آغاز به کار کرد.

سیدرضا صالحی‌امیری در ادامه برنامه‌های سفر یک‌روزه خود در زنجان، عصر امروز دفتر نمایندگی خبرگزاری فرهنگ رضوی را به‌عنوان پنجمین دفتر رسمی این خبرگزاری در کشور افتتاح کرد.

رویکرد اصلی خبرگزاری فرهنگ رضوی، تبیین امام رضا (ع) به عنوان امام گفت‌وگو و اخلاق است تا از این طریق فرهنگ گفت‌وگو و اخلاق حسنه در جامعه نشر یابد.

در حال حاضر خبرگزاری فرهنگ رضوی در چهار استان تهران، سمنان، فارس و همدان دفتر و نمایندگی رسمی دارد و بعد از زنجان، به زودی در قم نیز دفتر نمایندگی خبرگزاری فرهنگ رضوی گشایش خواهد یافت.

بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) پارسال با هدف گسترش معارف رضوی اقدام به راه‌اندازی خبرگزاری فرهنگ رضوی کرد که دفتر مرکزی این خبرگزاری ابتدا در تهران مستقر بود و امسال به مشهد مقدس منتقل شد.