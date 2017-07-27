به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده در حاشیه افتتاح اولین بیمارستان شهرستان کوثر در جمع خبرنگاران افزود: تا قبل از افتتاح امروز، هیچ بیمارستانی در این شهرستان وجود نداشت و بیماران برای درمان باید به اردبیل و خلخال مراجعه می‌کردند.

وی تأکید کرد: در وضعیت فعلی نیز بیمارستان کوثر نیازمند آمبولانس و خودرو اداری است تا بتواند به شکل مطلوب خدمات ارائه کند.

فرماندار کوثر این شهرستان را شاهراه ارتباطی استان عنوان کرد و ادامه داد: کوثر در محل اتصال چهار استان اردبیل، آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان قرار دارد.

وی این ویژگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: این موضوع توسعه شهرستان کوثر را ضروری ساخته است.

علیزاده در عین حال اقدامات دولت در کاهش هزینه پرداختی بیماران را قابل‌تقدیر دانست و گفت: امروز این اقدامات رضایت شهروندان را به دنبال دارد.