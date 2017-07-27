به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم میراحمدی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدارخادمین امام رضا(ع) که به مناسبت دهه کرامت و نیز سال روز نماز جمعه به شهر قدس سفر کرده بودند، طی سخنانی گفت: نماز جمعه از برکات انقلاب و یادگار امام راحل است.

وی با بیان این که نماز جمعه قرار گاه ایمان، معنویت، بصیرت و اخلاق است، گفت: مقام معظم رهبری بر برگزاری نماز جمعه تاکید زیادی دارند، البته باید با برنامه های بهتر و جذاب تر زمینه حضور بیش از پیش جوانان را در نمازهای جمعه فراهم کنیم.

امام جمعه قدس، ائمه جمعه را سربازان ولایت خواند و افزود: امروز در عرصه جنگ نرم تمام عیار با دشمن هستیم و باید سنگر نماز جمعه را به عنوان یک قرارگاه فرهنگی مقتدر تقویت کنیم تا دشمن نتواند به کشور آسیبی برساند.

میر احمدی سپس به سالروز عملیات مرصاد اشاره کرد و گفت: مسائلی در تاریخ ایران اتفاق افتاد که باید تکرار شود تا فراموش نشود و عملیات مرصاد یکی از این افتخارات است.

وی با بیان این که صدام در عملیات مرصاد دچار اشتباه محاسباتی شده بود، گفت: صدام منافقین را با سلاح های مدرن و حمایت های هوایی عملیاتی تجهیز کرد و به داخل کشور فرستاد، اما در نهایت چیزی جز شکست و خفت عاید منافقین و صدام نشد.