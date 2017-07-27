به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بیمه تجارت نو امروز در مراسم افتتاح نخستین دفتر بیمه‌ تجارت نو در یزد اظهار داشت: بیمه تجارت نو با سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومان بالاترین سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای را داراست.

سیدمحمد عباس زادگان عنوان کرد: پست بانک، بانک تجارت، نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری ایرانیان، شرکت بین المللی عمران رضوی و ... از سرمایه گذاران اصلی این بیمه هستند.

وی بیان کرد: از مزایای بیمه تجارت نو، پرداخت آنلاین در مواقع بروز حوادث است و در این زمینه خدمات ویژه ای به مشتریان ارائه می شود.

عباس زادگان عنوان کرد: بیمه تجارت نو در صدد معرفی نماینده برای بیمه عمر است و در این زمینه از تمام جوانان جویای کار با هر مدرک تحصیلی دعوت به همکاری می کنیم.

مدیرعامل بیمه تجارت نو درباره خرید سهام این بیمه نیز بیان کرد: سهام بیمه تجارت نو از طریق بورس قابل خرید و فروش است.

وی همچنین با تبریک به مناسبت ثبت جهانی بافت تاریخی یزد عنوان کرد: بیمه ویژه برای گردشگران خارجی در نظر گرفته شده که بر اساس آن هر گردشگری که وارد کشور می شود، بیمه خواهد شد.

به گزارش مهر، دفتر بیمه تجارت نو امروز در خیابان امام، روبروی مخابرات امام راه اندازی شد.