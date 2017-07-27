به گزارش خبرنگار مهر، محمود لویمی شامگاه پنجشنبه در جلسه زیرساخت اربعین با حضور معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: در سال گذشته وسعت پارکینگ ها ۵۰ هکتار بوده و نیز ۱۴۰ چشمه بهداشتی داشتیم.



وی افزود: سال گذشته ۵۲۸ هزار و ۲۷۳ اتباع ایرانی خروجی و ۵۰۹ هزار و ۶۷۱ نفر اتباع ایرانی ورودی داشتیم همچنین ۱۱۶ هزار و ۷۹۵ خروجی اتباع خارجی و ۴۳ هزار و ۱۵ نفر هم ورودی داشتیم.



مشاور طرح جامع شلمچه بیان کرد: اهم مشکلات حد فاصل میدان مقاومت تا سه راهی یادمان (عدم روشنایی کافی، صعوبت دسترسی به مواکب برای تأمین خدمات، هرج و مرج حرکت های پیاده و سواره، دست فروشان و خودروهای مسافرکش و کمبود تابلوهای راهنمایی) است.



وی گفت: همچنین حد فاصل سه راهی یادمان تا مرز شملچه (ازدحام وسایل نقلیه، عدم اطلاع رسانی کافی به زائران و عدم وجود مسیر اضطراری) و پایانه مرزی (عدم تکمیل محوطه پایانه) از دیگر مشکلات است.



لویمی عنوان کرد: ساخت تعداد ۴۰۰ موکب در سه کیلومتر، دو بابت آشپزخانه، ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۱۰۰ چشمه حمام از سوی ستاد عتبات عالیات و همچنین تقاضاهای مختلف دیگری از سوی دستگاه های خدمات رسان مختلف از جمله توزیع برق داشتیم.



وی ادامه داد: اولویت های اجرایی ما تسطیح و توسعه پارکینگ بزرگ اربعین قبل از سه راهی یادمان ۵۰ هکتاری، بهره برداری از جایگاه سوخت شلمچه با ظرفیت ۲۰۰ هزار لیتر بنزین و گازوئیل، احداث ۱۲ گیت اضطراری در محوطه سالن مسافربری پایانه مرزی شلمچه است.



مشاور طرح جامع شلمچه با بیان اینکه استقرار ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زائران در نظر گرفته شده، تصریح کرد: افزایش ظرفیت خروج زائران از مرز آبی به ۱۵۰۰ نفر در روز، لکه گیری و ترمیم آسفالت مسیر به طول ۲۰ کیلومتر، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی (۶۰۰ تابلو) از اولویت های دیگر ما است.



وی گفت: احداث ۵۱۰ چشمه سرویس بهداشتی، احداث چادر اسکان موقت زائران ۱۲۰ باب و احداث گاردریل به طول ۵۰ کیلومتر نیز در نظر گرفته شده است.



لویمی عنوان کرد: برای اجرایی شدن طرح شلمچه برآورد کلی ریالی ما حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.