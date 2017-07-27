به گزارش خبرنگار مهر، محمود لویمی شامگاه پنجشنبه در جلسه زیرساخت اربعین با حضور معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: در سال گذشته وسعت پارکینگ ها ۵۰ هکتار بوده و نیز ۱۴۰ چشمه بهداشتی داشتیم.
وی افزود: سال گذشته ۵۲۸ هزار و ۲۷۳ اتباع ایرانی خروجی و ۵۰۹ هزار و ۶۷۱ نفر اتباع ایرانی ورودی داشتیم همچنین ۱۱۶ هزار و ۷۹۵ خروجی اتباع خارجی و ۴۳ هزار و ۱۵ نفر هم ورودی داشتیم.
مشاور طرح جامع شلمچه بیان کرد: اهم مشکلات حد فاصل میدان مقاومت تا سه راهی یادمان (عدم روشنایی کافی، صعوبت دسترسی به مواکب برای تأمین خدمات، هرج و مرج حرکت های پیاده و سواره، دست فروشان و خودروهای مسافرکش و کمبود تابلوهای راهنمایی) است.
وی گفت: همچنین حد فاصل سه راهی یادمان تا مرز شملچه (ازدحام وسایل نقلیه، عدم اطلاع رسانی کافی به زائران و عدم وجود مسیر اضطراری) و پایانه مرزی (عدم تکمیل محوطه پایانه) از دیگر مشکلات است.
لویمی عنوان کرد: ساخت تعداد ۴۰۰ موکب در سه کیلومتر، دو بابت آشپزخانه، ۳۰۰ چشمه سرویس بهداشتی، ۱۰۰ چشمه حمام از سوی ستاد عتبات عالیات و همچنین تقاضاهای مختلف دیگری از سوی دستگاه های خدمات رسان مختلف از جمله توزیع برق داشتیم.
وی ادامه داد: اولویت های اجرایی ما تسطیح و توسعه پارکینگ بزرگ اربعین قبل از سه راهی یادمان ۵۰ هکتاری، بهره برداری از جایگاه سوخت شلمچه با ظرفیت ۲۰۰ هزار لیتر بنزین و گازوئیل، احداث ۱۲ گیت اضطراری در محوطه سالن مسافربری پایانه مرزی شلمچه است.
مشاور طرح جامع شلمچه با بیان اینکه استقرار ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زائران در نظر گرفته شده، تصریح کرد: افزایش ظرفیت خروج زائران از مرز آبی به ۱۵۰۰ نفر در روز، لکه گیری و ترمیم آسفالت مسیر به طول ۲۰ کیلومتر، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی (۶۰۰ تابلو) از اولویت های دیگر ما است.
وی گفت: احداث ۵۱۰ چشمه سرویس بهداشتی، احداث چادر اسکان موقت زائران ۱۲۰ باب و احداث گاردریل به طول ۵۰ کیلومتر نیز در نظر گرفته شده است.
لویمی عنوان کرد: برای اجرایی شدن طرح شلمچه برآورد کلی ریالی ما حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.
اهواز ـ مشاور طرح شلمچه و رئیس سازمان خدمات طراحی شهرداری های خوزستان گفت: برای اجرایی شدن طرح شلمچه برآورد کلی ریالی ما حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود لویمی شامگاه پنجشنبه در جلسه زیرساخت اربعین با حضور معاون عمرانی وزیر کشور اظهار کرد: در سال گذشته وسعت پارکینگ ها ۵۰ هکتار بوده و نیز ۱۴۰ چشمه بهداشتی داشتیم.
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