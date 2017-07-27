به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی‌امیری شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش کرامت انسانی از منظر رضوی در استان زنجان گفت: آنچه ما به آن نیاز داریم برگشت به فرهنگ اهل بیت (ع) است وامروز جامعه ما بیشتر از هر چیز نیازمند کرامت انسانی و نیازمند موسسات خیریه‌ای از جمله خیریه مهرانه است.

وی ادامه داد: اگر فرهنگ رضوی در جامعه حضور داشته باشد شاهد شکل هویت دینی در خواهیم بود حضور انجمن خیریه با حضور ۱۰۰ هزار خیر نشان از این دارد که استان زنجان دیار کریمان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کرامت معانی مختلفی دارد و کرامت می‌تواند در حوزه‌های مختلف متجلی شود که ممکن است این امر در بخشش مال یا جان معنی شود، افزود: امروز ما باید با توسل به اهل بیت (ع) از آسیب‌های اجتماعی عبور کنیم که بنای آن حضور ما در شعاع حرم رضوی است که لازمه آن زیست فرهنگی است.

صالحی‌امیری تاکید کرد: استان زنجان همواره مهد درخشش بسیاری از دانشمندان بوده و از همین رو این استان از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار است و در زنجان ارادت به امام حسین (ع) در حدی است که در هیچ جای دنیا مشاهده نشده و در واقع این امر رابطه انسان با اهل بیت (ع) است.

وی افزود: روحانیت باید پرچمدار اخلاق در کشور باشند و از این منظر ما انتظار بیشتری از این جامعه داریم و ما امروز باید با توسل به اهل بیت (ع) از آسیب‌های اجتماعی عبور کنیم و اگر بنا است، ما در شعاع حرم رضوی قرار بگیریم، لازمه آن زیست فرهنگی با این حرم است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: امام رضا (ع) اهل گفت‌وگو و مدارا بودند ودر زمان حیات امام رضا (ع) کسی از او حرف ناراحت کننده نشنید واگر امروز در جامعه بداخلاقی و انگ‌زنی وجود دارد علتش این است که از فرهنگ رضوی و اهل بیت (ع) فاصله گرفته‌ایم.

صالحی امیری با بیان اینکه امام رضا (ع) همچون خورشیدی هستند که همواره درخشان است و باید از این خورشید برای اصلاح و تزکیه خود استفاده کنیم، افزود: تلاش ما برای برگزاری یک جشن بین‌المللی برای امام رضا (ع) به علت نیازی است که جوانان دارند، گفت: امسال در۷۰۰ شهر ۳۰۰ هزار مراسم در دهه کرامت اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر فرهنگ رضوی باشد، در جامعه هویت دینی شکل می‌گیرد و در آن یک موسسه خیریه مطرح می‌کند که ۱۰۰ هزار خیر دارد و می‌توانیم با صدای بلند اعلام کنیم که زنجان دیار کریمان است.

صالحی امیری افزود: اگر به دنبال احیای اخلاق هستیم، باید فرهنگ اهل بیت (ع) را احیا کنیم و هدف ما معرفت‌افزایی است و آنچه که در عاشورا رخ می‌دهد، اشاعه فرهنگ حسینی در مناطق مختلف جهان است.

وی گفت: آنچه ما به آن نیاز داریم برگشت به فرهنگ اهل بیت (ع) است، وقتی ما در شعاع کرامت اهل بیت (ع) قرار می‌گیریم، از پلشتی‌ها دور می‌شویم که نتیجه آن ورود به حرم اهل بیت (ع) است.

صالحی امیری بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی برای بازنشر فرهنگ رضوی تاکید کرد و گفت: امروز جامعه ما بیشتر از همه چیز نیازمند کرامت انسانی و مؤسسات خیریه‌ای همچون مهرانه است.

