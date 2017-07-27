به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره کرامت انسانی از منظر رضوی افزود: این اختتامیه دومین همایش کرامت انسانی از منظر رضوی است.

وی اظهار کرد: احسان، بخشش، وقف و گذشت اموال در جامعه زنجان نهادینه شده و این مهم، جای تقدیر دارد.

استاندار زنجان گفت: یکی از اشخاصی که در فلسفه کرامت نقش‌آفرینی کرده، قاضی زاده هاشمی است که قرار است در این مراسم از وی تقدیر شود.

درویش امیری تاکید کرد: برگزاری مراسم اختتامیه با حضور دو وزیر از وزاری دولت، وزن خاصی به آن داده و زنجان پایتخت شور و شعور حسینی و سرزمین بخشش و کرامت انسانی است.

وی افزود: در مهرانه، خیران کارهای بزرگی انجام داده‌اند و نام بیش از ۱۰۰ هزار خیر در مهرانه ثبت شده است.