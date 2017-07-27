رژیم صهیونیستی به دنبال شعله ور کردن جنگ دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب در نشست فوق العاده اتحادیه عرب در قاهره افزود: رژیم صهیونیستی هیچ حاکمیتی بر مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی ندارد و هیچکس چنین حاکمیتی را به رسمیت نمی شناسد، اقدامات این رژیم بازی با آتش است و تنها نتیجه آن شعله ور شدن جنگ دینی و تبدیل نازع سیاسی به دینی است.

ابوالغیط ادامه داد: از رژیم اشغالگر می خواهیم که با دقت بحران به وجود آمده و پیام آن را بررسی کند.

همچنین ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین تاکید کرد که درگیری های بیت المقدس تنها با از بین رفتن اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان خواهد یافت.

تنش ها در فلسطین اشغالی از روز جمعه ۲۳ تیرماه براثر درگیری میان فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی و در پی آن بستن درهای مسجدالاقصی به دستور 'بنیامین نتانیاهو' نخست وزیر رژیم صهیونیستی شدت گرفته است.

اقدامات تحریک آمیز رژیم صهیونیستی در بستن درهای مسجد الاقصی و نصب درهای الکترونیکی بر دروازه های آن،‌ خشم مسلمانان را برانگیخت.

مقام های فلسطینی پیش تر از جامعه جهانی خواسته بودند تا با فشار بر رژیم صهیونیستی از افزایش خشونت ها علیه فلسطینیان و مقدسات آن، جلوگیری کنند.