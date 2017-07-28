به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ولیان شامگاه پنج‌شنبه در همایش «شاهرود گامی به‌سوی شهر انسان‌محور» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بابیان اینکه شهر نمونه بر سه محور اصلی سلامت، معماری و شهرسازی و محیط‌زیست بنا می‌شود، ابراز داشت: یکی از دستاوردهای اصلی شهر انسان‌محور توسعه، اشتغال و درآمد و گامی به‌سوی توسعه پایدار است و اگر در این راه قدم برداریم زمینه سرمایه‌گذاری در شهر فراهم می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری در شاهرود فراهم است و یکی از پتانسیل‌های پایدار محیط‌زیست ایجاد شهر انسان‌محور محسوب می‌شود چراکه برخلاف توسعه‌های دیگر ویرانه‌ای از خود بر جای نمی‌گذارد.

دبیر تشکل‌های زیست‌محیطی شاهرود بابیان اینکه هدف از شهر انسان‌محور برخورداری از کیفیت بهتر برای زندگی بشر است، افزود: دانستن اطلاعات نمی‌تواند تغییری ایجاد کند لذا این مهم می‌طلبد تا با آغاز یک حرکت پویایی را در شهر شاهد باشیم.

ولیان بابیان اینکه می‌توانیم بدون آسیب زدن به طبیعت آینده خوب برای شهر رقم بزنیم، تصریح کرد: شاهرودی‌های بسیاری در کلان‌شهرها زندگی می‌کنند که با ایجاد شهر انسان‌محور در شاهرود می‌توان سرمایه ایشان را به شهر بازگرداند.

وی با تأکید بر اینکه شاهرود می‌تواند آوازه شهر انسان‌محور را به دست آورد، افزود: با همکاری مسئولان می‌توان زمینه ایجاد شهری بر پایه انسانیت را فراهم کرد به این نحو که قدم عملی و اجرایی را برای شهر ایمن و طبیعت دوست برداریم.