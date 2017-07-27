اتحادیه عرب اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، وزیران خارجه اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود که پس از نشست فوق العاده در باره حوادث اخیر مسجد الاقصی و بیت المقدس صادر کردند، افزودند: اقدامات رژیم صهیونیستی در شهر بیت المقدس محکوم است و هرگونه اقدامی که باعث گسترش درگیری و تنش در این شهر شود، بر روند صلح تاثیر خواهد گذاشت.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب همچنین هشدار دادند، چنانچه بحران بیت المقدس به صورت ریشه ای حل نشود، شرایط در این شهر به حد انفجار خواهد رسید.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب، همچنین خواستار بازگشایی مسجدالاقصی و جلوگیری از بسته شدن قبله نخست مسلمانان به روی فلسطینیان شده است.

رژیم صهیونیستی از حدود دو هفته پیش و در پی وقوع عملیات استشهادی در مسجد الاقصی، ضمن محدود کردن ورود مسلمانان به این مکان مقدس، گیت های الکترونیکی و دوربین‌های هوشمند در ورودی‌های مسجد الاقصی نصب کرده بود.

رژیم صهیونیستی بعد از مقاومت شهروندان فلسطینی مجبور به برچیدن گیت های الکترونیکی و دوربین های هوشمند از درهای مسجد الاقصی شد.