استرس ناشی از ارتقاء عملکرد مدارس موجب افت تحصیلی دانش آموزان می شود

دکتر رزیتا داوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان استرس در نوجوانان کشور زیاد است چرا که در این دوره نوجوانان نسبت به آینده ، کنکور ، انتخاب شغل و تشکیل خانواده دچار اضطراب می شوند.

وی اظهار داشت: اضطراب جدایی در کودکانی می تواند موجب اختلال شود به ویژه در دوره ورود به مدرسه که البته امروزه با دوره هایی که کودک در مهد و پیش از دبستان می گذراند کمتر دچار استرس های ناشی از جدایی والدین می شود.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: برگزاری جشن هایی نظیر جشن آماده سازی کودکان برای ورود به مدرسه می تواند از استرس های کودکان برای رفتن به مدرسه کم کند.

وی افزود: استرس درس خواندن برای قبولی در مدارس تیزهوشان، نگهداری کودکان برای ساعات طولانی در مدارس، زیاد بودن تکالیف مدارس، کودکان را در معرض آسیب های ناشی از استرس زیاد قرار می دهد.

داوری تصریح کرد: عوامل مختلفی در ایجاد استرس ناشی از درس خواندن دخالت دارد که اغلب آنها به فشارهای والدین و اولیای مدارس به کودکان و نوجوانان مربوط می شود.

وی با اشاره به اینکه انتظارات بیش از حد والدین باعث کاهش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان می شود، گفت: در صورتی که کودکان نوجوانان نسبت به حالات ناشی از اضطراب نظیر تپش قلب، دل درد، لرزش بدن زمان امتحان آگاه شوند می توانند آسانتر تمرکز حواس را داشته باشند.

داوری گفت: مهارت های زندگی قرار است در مدارس ابتدایی ، راهنمایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش ، بهزیستی ، وزارت بهداشت آموزش داده می شود تا کودکان و نوجوانان هیجانات خود را شناخته و بتوانند آنها را کنترل کنند.