به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره سراسری عکس رضوی شامگاه امروز برای هفتمین دوره پیاپی در تبریز برگزار شد. در این مراسم مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین عکاسان و هنرمندانی از استان و سراسر کشور حضور داشتند.

هادی فائزی، دبیر جشنواره در این جلسه گفت: خوشحالیم از اینکه این جشنواره هفتمین دوره خود را باز در تبریز تجربه می‌کند ودلیل این موضوع را می‌توان لطف و عنایت امام رضا (ع) دانست.

وی ادامه داد: در هر دوره از این جشنواره برای یک چهره شاخص از عکاسان استان بزرگداشت برگزار می‌شود که در این دوره نیز به انتخاب شورای داوران «کمال شبخیز» مورد تجلیل قرار می‌گیرد.

فائزی همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه از آثار راه یافته یکی از دیگر برنامه‌های این دوره از جشنواره بود که هم با استقبال هنرمندان و هم استقبال هنردوستان مواجه شد.

وی در پایان افزود: وجه تمایز این دوره از جشنواره با دوره‌های قبل رشد کمی و کیفی آثار است. همچنین شایان ذکر است که بیش‌ترین آثار رسیده از استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی و تهران و آذربایجان شرقی بود.

محمد محمدپور، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حضار، گفت: اینکه جشنواره عکس رضوی توانسته ۷دوره خود را در تبریز سپری کند، بی‌شک حاکی برخی واقعیت‌های برجسته است.

وی ادامه داد: گستره و دامنه تعالیم رضوی به قدری وسیع است که می‌تواند برای سالیان متمادی هنرمندان را به خود جذب کند و در این عرصه مشغول نگه دارد.

محمدپور همچنین افزود: همچنین علاقه هنرمندان و عکاسان نیز به امام رضا (ع) آنقدر زیاد است که صدها سال می‌توانند در این حوزه با اشتیاق فراوان کار کنند.

وی با تاکید بر جنبه معنوی جشنواره‌های رضوی اعلام داشت: بی‌شک عکاسی از سوژه‌های رضوی نه‌تنها به عکاسان حال و هوای معنوی می‌بخشد بلکه در معرفی فرهنگ دینی ما به جهانیان تاثیر بسزایی دارد.

همچنین در بخش دیگری از این مراسم، مجید ملانوروزی، مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از مهمانان ویژه جلسه بود، گفت: معمولا جشنواره‌های بزرگ با تاخیر و بی‌نظمی برگزار می‌شوند ولی این جشنواره به دلیل عنایت و لطف خود امام رضا (ع) در نهایت قانون‌مندی برگزار شد.

وی تشریح کرد: آرمان‌های معنوی و هنر مطلوب ما همواره با تدین و دیانت عجین شده است و این به دلیل آن است که هنر بهترین وسیله برای شناساندن ارزش‌هاست.

ملانوروزی در ادامه اضافه کرد: اگر می‌بینیم آثاری چون دیوار حافظ یا گلستان و بوستان سعدی و... هنوز محبوب هستند، به دلیل این است که با اندیشه‌های دینی پیوند خورده‌اند و هرگز از بین نمی‌روند.

وی همچنین تاکید کرد: عکاسی در حوزه فرهنگ دینی با عکاسی خبری یا طبیعت بسیار متفاوت است و امیدوارم عکاسان عزیز هم از لحاظ فرم و هم از لحاط محتوا این موضوع را در آثار آینده خود لحاظ کنند.

مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی در پایان درباره بزرگداشت کمال شبخیز بیان کرد: معرفی یک هنرمند برجسته در هر دوره از جشنواره برای تبریز و عکاسانش فرصت بسیار خوبی است تا از زحمات این هنرمندان تقدیر شود.

در پایان این مراسم نیز ضمن تقدیر از آثار برتر در بخش‌های مختلف، از کمال شبخیر، عکاس و مدرس عکاسی برجسته استان و کشور تجلیل شد و تقدیرنامه‌ها و هدایایی از سوی دستگاه‌های مختلف تقدیم وی شد.

عکس‌ها از: بهنام عبداللهی