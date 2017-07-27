سرهنگ مهرداد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۴ امروز وقوع یک فقره مرگ مشکوک در روستای گدارنمک بخش ماژین شهرستان دره شهر به پلیس گزارش شد که بلافاصله ماموران در محل حاضر شدند.

وی گفت: بررسی های مقدماتی پلیس حاکی از آن بود که جوانی ۲۲ ساله با اصابت گلوله سلاح شکاری جان باخته است.

فرمانده انتظامی شهرستان دره شهر افزود: با پیگیری های مستمر مشخص شد برادر مقتول که بعد از این جریان از محل متواری شده بود به احتمال زیاد مرتکب این قتل شده است.

وی ادامه داد:پس از ساعتی متهم پرونده با پادرمیانی ریش سفیدان و تلاش پلیس دستگیر شد.

سرهنگ علیمحمدی گفت: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی لب به اعتراف گشود و به قتل برادر کوچکترش با اسلحه شکاری به علت اختلافات خانوادگی اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: موضوع این پرونده تحت بررسی بیشتر پلیس و دستگاه قضایی قرار دارد.