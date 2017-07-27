به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از پیروزی دو بر صفر قرمزپوشان برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی گفت: خوشحالم که توانستیم اولین بازی از لیگ هفدهم را با پیروزی شروع کنیم. شرایط خوبی در این بازی داشتیم و توانستیم از چند موقعیتی که به دست آوردیم دو موقعیت را به گل تبدیل کنیم.

وی در خصوص حضور بشار رسن در پرسپولیس نیز گفت: به طور حتم هفته آینده با او قراردادمان را نهایی خواهیم کرد و او به زودی به جمع قرمزپوشان خواهد پیوست و تمریناتش را زیر نظر برانکو آغاز خواهد کرد.

گرشاسبی در خصوص مشکلات مالی پرسپولیس نیز گفت: این مشکلات همیشه بوده، هست و خواهد بود اما ما تلاش می کنیم تا هر چه زودتر مطالبات بازیکنان را پرداخت کرد هتا مشکلات آنها حل شده تا با تمرکز بیشتری ادامه لیگ را دنبال کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که هیات مدیره پرسپولیس چه زمانی معرفی خواهد شد گفت: فرقی نمی کند چه کسی در هیات مدیره است مهم این است تا روزی که هستیم از جان برای پرسپولیس مایه بگذاریم و تمام تلاش مان را به کار ببندیم تا بتوانیم مشکلات این تیم را حل کرده تا بازیکان بتوانند با آرامش کامل بازی های خود را انجام دهند، دو تیم استقلال و پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش هستند و مطمئن باشید به زودی این مشکل برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: هیات مدیره استقلال انتخاب شد و آنها کار خود را شروع کردند و در روزهای آتی نیز هیات مدیره پرسپولیس نیز معرفی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با آمادگی که از بازیکنان پرسپولیس سراغ دارم روند پیروزی های این تیم در هفته های آتی ادامه داشته باشد و بتوانیم باز هم در پایان فصل جام قهرمانی را به هواداران تقدیم کنیم.