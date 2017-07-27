به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان دیدار پرسپولیس و فولاد خوزستان که به برتری دو بر صفر قرمزپوشان منجر شد، بشار رسن که قرار است هفته آینده قرارداد خود را با این تیم نهایی کند به رختکن پرسپولیس رفت و پس از دقایقی گفتگو با سرمربی پرسپولیس به بازیکنان تیم معرفی شد.

برانکو ضمن خوشامدگویی به این بازیکن اظهار امیدواری کرد که او بتواند هر چه زودتر به دیگر بازیکنان پرسپولیس هماهنگ شده و در ترکیب این تیم قرار بگیرد.

بشار رسن شامگاه امروز وارد تهران شد و مستقیما به ورزشگاه آزادی آمد تا دیدار تیم جدیدش را برابر فولاد خوزستان تماشا کند.