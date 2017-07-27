به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلمان پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی انجام دادیم و توانستیم به یک پیروزی دلچسب دست پیدا کنیم. برای هفته اول این برد خوب بود و روحیه خوبی به ما داد. ما موقعیت های زیادی بر روی دروازه حریف داشتیم ولی فولاد حرفی برای گفتن برابر ما نداشت.

وی با انتقاد از یکی از اعضای باشگاه که علیه او و مهدی طارمی در سایت های خبری و روزنامه ها حاشیه سازی کرده بود، گفت: متاسفم برای کسانی که برای من و مهدی طارمی حاشیه درست می کنند و می خواهند ما را تخریب کنند، من علت اصلی همه مشکلات را می دانم و آن چیزی نیست جز مسائل مالی هر وقت ما از مشکلات مالی صحبت کردیم این اتفاقات برای ما افتاد.

وی تاکید کرد: من و مهدی دو سال است که با تمام وجود برای تیم بازی می کنیم و فیکس تیم هستیم. اگر می خواستیم روند تیم را بر هم بریزیم باید در این دو سال انجام می دادیم ولی ما عاشق پرسپولیس هستیم. به دنبال تخریب این تیم نیستیم و تنها هدفمان موفقیت تیم محبوبمان است.

مسلمان در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل مالی داریم و باید همه بپذیرند تیمی که قهرمان می شود باید برای فصل آینده بدون مشکل باشد. اما متاسفانه این اتفاق نمی افتد استقلال با تمام گرفتاری هایی که داشت بابت جذب یکی از بازیکنان اش سه میلیارد پرداخته کرده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون برای رضایت نامه اش و مابقی برای خود بازیکن ولی قرارداد ما تکان نمی خورد انواع و اقسام آبشن ها را برای ما در نظر می گیرند اما اگر شما دیدید من هم دیده ام.

هافبک پرسپولیس تصریح کرد: من تنها به دنبال آن هستم که آن فرد مورد نظر را پیدا کنم، او باید وجدان داشته باشد و باید وجود داشته باشد و رو به رو با ما حرف بزند و نه اینکه جرات رو در رو شدن با ما را نداشته باشد. اگر صحبت های او با سند و مدرک است پس دیگر چرا خودش را قایم می کند؟ متاسفانه انتظار ما از مسئولان باشگاه بیشتر است و آنها باید به این موضوع رسیدگی کنند ما چند وقت دیگر باید مقابل الاهلی امارات قرار بگیریم، آنها به دنبال جذب بازیکن بزرگ برای پیروزی برابر ما هستند و ما نباید از خودی ها ضربه بخوریم.

وی تاکید کرد: باز هم می گویم مشکل اصلی پول ماست هر وقت که ما حرفی راجع به مطالبات مان می زنیم این اتفاقات به وجود می آید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به دنبال حاشیه و تخریب باشگاه نیستیم، هواداران ما را می شناسند و می دانند این وصله ها به ما نمی چسبد.