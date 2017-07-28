به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر هاشمی تختی، حسین هاشمی تختی نماینده مردم بندرعباس همچنین درباره عملکرد وزیر کشور در دولت یازدهم گفت: شخص آقای رحمانی فضلی در جایگاه وزیر کشور عملکرد مثبتی داشته است. این عملکرد بیشتر به خاطر شخصیت معتدل ایشان است.

هاشمی تختی به تشریح فضای سیاسی کشور در آستانه تشکیل دولت دوازدهم پرداخت و گفت: در طول سال های اخیر آرامش خوبی در فضای سیاسی کشور برقرار شده است این آرامش مرهون افزایش تجربه و خویشتن داری گروه های سیاسی در پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری است.

وی عنوان کرد: معتقدم آرامشی که امروز شاهد آن هستیم به این دلیل است که طیف اصول گرا که انتخابات را واگذار کرد با آرامش و خویشتن داری نتیجه انتخابات را پذیرفت و از خود رفتارهای هیجانی بروز نداد. اکنون برای توسعه و پیشرفت کشور نیازمند آرامش هستیم و انتظار میرود گروه های سیاسی در راستای گسترش کشور گام بردارند.

نماینده مردم بندرعباس همچنین درباره عملکرد وزیر کشور در دولت یازدهم گفت: شخص آقای رحمانی فضلی در جایگاه وزیر کشور عملکرد مثبتی داشته است. این عملکرد بیشتر به خاطر شخصیت معتدل ایشان است.

هاشمی تختی در پاسخ به این سوال که چرا برخی گروه های سیاسی نسبت به انتخاب استانداران معترض هستند گفت: انتخاب استانداران در حوزه اختیارات ریاست جمهوری و مجموعه ای است که ایشان معرفی می کند. وزیر کشور تنها شخص تصمیم گیر در انتخاب استانداران نیست بنابراین این نوع انتقادها نسبت عملکرد وزیر کشور وارد نیست.

نماینده مردم بندر عباس در ادامه به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در نقد عملکرد وزیر کشور اشاره کرد و گفت: من مصاحبه ها و اظهارات برخی از نمایندگان محترم مجلس درباره عملکرد وزیر کشور را مطالعه کرده ام متاسفانه همکاران من در نقد عملکرد آقای رحمانی فضلی به چند مطلب توجه نداشته اند. ابتدا اینکه برخی نقدها در مورد انتصاب استانداران به حوزه اختیارات ایشان مربوط نیست.

به گفته هاشمی تختی، از سوی دیگر طرح این ادعا که وزیر کشور حتما باید از سوی گروه خاصی حمایت و معرفی شود نادرست است. اینکه برخی نمایندگان محترم مجلس در اظهارات رسمی از رئیس جمهور بخواهند به گروه و جناح مورد وثوق شان سهم بدهد و یا ایشان را مجبور کنند که یک نفر را معرفی و دیگری را معرفی نکند رویکرد نادرستی است که متاسفانه من در مصاحبه های از نمایندگان محترم می بینم.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون کشور ما برای حل مشکلات اقتصادی، نیازمند وحدت و آرامش است. طرح مسائل سیاسی و جناحی کمکی به حل مشکلات اقتصادی مردم نمی کند. همانطور که رهبری معظم انقلاب اسلامی امسال را سال تولید و اشتغال نامیده اند انتظار می رود نمایندگان مجلس هم به جای طرح مسائل جناحی و سیاسی در جهت حل مسائل اقتصادی گام بردارند.