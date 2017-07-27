به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه سانا، وزارت خارجه سوریه در دو نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، به وضعیت ناگوار انسانی در شهرک های فوعه و کفریا واقع در استان ادلب که توسط گروه های تروریستی مسلح محاصره شده است، اشاره کرد و افزود: تروریست ها مانع از هر گونه تماس با اهالی این دو شهرک و رساندن کمک های انسانی به آنها می شود و این اقدمات در سایه سکوت سازمان ملل، کمیته حقوق بشر این سازمان، دفتر هماهنگی امور انسانی و سایر نهادهای ذی ربط صورت می گیرد.

وزارت خارجه سوریه عنوان کرد: اوضاع فاجعه بار ۷ هزار شهروند سوری محاصره شده در منطقه ای به مساحت کمتر از ۱۰ کیلومتر مربع، لکه ننگی بر پیشانی بشریت و کشورهای غربی است که به در و رنج این غیرنظامیان که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند و از داشتن کم ترین و ابتدایی ترین امکانات زندگی مانند غذا، دارو و اب آشامیدنی محرومند، بی توجهی می کنند.

در نامه های وزارت خارجه سوریه آمده است: آنچه وضعیت انسانی زنان و کودکان را وخیم تر کرده، محرومیت آن ها از خدمات اساسی و ابتدایی ترین خدمات پزشکی بویژه واکسن های ضروری برای پیشگیری از بیماری های مسری و غیرمسری است که به دلیل شرایط محاصره بی رحمانه و کمبود لباس های زمستانی و تابستانی افزایش یافته است.

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: قابل قبول نیست که شورای امنیت در قبال تشکیل نسلی از کودکان در دو شهرک فوعه و کفریا سکوت کند که این نسل از حقوق اولیه خود بویژه حق زندگی، امنیت، بازی بدون ترس از خمپاره و گلوله، تعلیم و تربیت و خدمات بهداشتی محروم است و این سکوت پرسش های جدی را درباره اعتبار برنامه ها و اقدام های سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و حقوق کودکان ایجاد کرده است.

وزارت خارجه سوریه از سازمان ملل متحد و شورای امنیت خواست که اوضاع انسانی سوریه را بررسی و برای پایان دادن به درد و رنج ساکنان شهرک های محاصره شده فوعه و کفریا که گروه های تروریستی برای قتل عام و نابودی کامل آن ها تلاش می کنند اقدامی فوری انجام دهد.

دو شهر فوعه و کفریا در ۱۰ کیلومتری شمال ادلب از ۲۸ مارس ۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) و پس از سقوط شهر ادلب واقع در شمال غرب سوریه (هم مرز با ترکیه) به محاصره کامل تروریست های تکفیری درآمد و از آن زمان به صورت روزانه هدف حمله های تروریستی قرار دارد.