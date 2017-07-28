به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت دولت یازدهم، فرصت مناسبی فراهم است تا عملکرد وزارتخانه های دولت تدبیر و امید مورد بررسی قرار بگیرد. در این گزارش عملکرد وزارت نفت در راستای بهبود وضعیت آتی این وزارتخانه، حلاجی می شود. نخستین مقوله مورد بررسی در این گزارش میزان تولید گاز غنی، تخصیص گاز به مبادی مصرفی و صادرات گازی بین سال های ۹۲ تا ۹۶ است.

یک مقام آگاه در این زمینه به مهر می‌گوید: روند تولید گاز غنی در کشور طی دوره فعالیت دولت یازدهم رشد داشته و از ۶۲۲.۲ میلیون مترمکعب در سال ۹۱ به ۷۳۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۴ رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش های موجود ظرفیت تولیدی گاز غنی در پایان سال ۹۵ روزانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.

او ادامه داد:نیم نگاهی به آمار و اقام موجود نشان می دهد، متوسط رشد تولید گاز در دولت نهم۸درصد، دولت دهم ۳ درصد و دولت یازدهم ۷ درصد بوده است. به این ترتیب می توان گفت وزارت نفت دولت یازدهم در این زمینه موفق عمل کرده است. این در حالی است که طبق برنامه پنجم توسعه تولید گاز غنی در کشور در سال های ۹۲ تا ۹۵، حدود ۱۴۷ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد در حالیکه نتیجه فعالیت دولت یازدهم در این بخش افزایش ۱۸۲ میلیون مترمکعبی تولید را نشان می‌دهد.

همان طور که می دانید عمده تولید گاز مورد نیاز کشورمان از میدان گازی مشترک پارس جنوبی است. آنچه در این میان حائز اهمیت و بررسی بیشتر است؛ اتکای بخش قابل توجه و روز افزون سبد مصرفی انرژی کشور به یک منبع واحد (پارس جنوبی) به لحاظ امنیت ملی است.

کارنامه شیخ الوزرا زیر ذره بین

زنگنه و تیم مدیرانش هر قدر که در تولید گاز غنی نمره بالایی دریافت کردند، در بخش تزریق گاز به میادین نفتی مطلوب عمل نکرده اند؛ به این ترتیب که میزان تزریق گاز به میادین نفتی همواره حدود یک سوم از سطح تعیین شده در برنامه پنجم توسعه بوده است. طبق گفته این مقام آگاه با توجه به ظرفیت خالی حدودا ۱۴۰ میلیون مترمکعبی تزریق گاز در کشور و همچنین وجود ظرفیت مازاد تولید گاز، تخصیص ندادن گاز بیشتر به بخش تزریق به میادین نفتی قابل تامل است.

وی با اعلام اینکه میزان گاز سوزانده شده در سال های ۹۱ تا ۹۵ روند صعودی را تجربه کرده و از ۲۵.۲ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. این در حالی است که باید طبق برنامه در سال های ۹۲ تا ۹۵ سالیانه ۳۷ درصد از میزان گاز سوزانده شده کاسته شده و به ۶.۹ میلیون مترمکعب در روز می رسید.

این مقام آگاه با اشاره به نمودار زیر تصریح کرد: همانطور که می بینید تخصیص گاز طبیعی به بخش های مختلف یکسان نیست. به نحوی که تنها ۱۲ درصد از گاز سبک تولیدی به پتروشیمی ها تعلق گرفته است. این در حالی است که با توجه به جایگاه ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایز گازی قابل استحصال جهان، انتظار می رود این تخصیص بهینه این ثروت ملی به بخش های مختلف با در نظر گرفتن حداکثر میزان ارزش افزوده در راستای حداکثر سازی منافع نسل های بعدی، انجام شود.

او بخش آخر گفته های خودرا به میزان صادرات گاز کشور اختصاص داد و گفت: صادرات گاز طبیعی در مجموع از ۹.۳ میلیارد مترمکعب در سال ۹۱ به ۷.۷ میلیارد مترمکعب در سال ۹۵ رسید؛ بنابراین صادرات گاز طبیعی در سال ۴.۶ درصد کاهش یافته است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه روند صادرات گاز در دولت تدبیر و امید نزولی بوده و با وجود تعیین رشد سالیانه۱۹ درصد در برنامه پنجم توسعه، رشد صادرات گاز در دوره یاد شده منفی ۶ درصد بوده است.

سهم بخش‌های مختلف درمصرف گاز طبیعی در سال های ۹۱ تا ۹۵