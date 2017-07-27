به گزارش خبرگزاری مهر به پایگاه خبری روزنامه القدس العربی، نظامیان صهیونیست به سمت هزاران نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی گاز اشک آور و گلوله های پلاستیکی شلیک کردند که بر اثر آن یک فلسطینی به شهادت رسید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

جمعیت هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که حدود ۱۰۰ نفر از مجروحان درگیری با نظامیان صهیونیست در مسجد الاقصی را مداوا کرده است.

این در حالی است که طبق اعلام شاهدان مسئولان رژیم صهیونیستی، بار دیگر مسجدالاقصی را بستند و فقط اجازه دادند که نمازگزاران فلسطینی از این مسجد مقدس خارج شوند.

در همین راستا مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین تاکید کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی نمازگزاران فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

وی با بیان اینکه فلسطینیان بعد از چهارده روز در نبرد الاقصی پیروز شدند گفت: فردا هر کسی که می‌تواند به مسجدالاقصی بیاید.

البرغوثی همچنین خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به خاطر تجاوزهایش علیه مسجدالاقصی و فلسطینیان در دیوان کیفری بین‌المللی شد.

رژیم صهیونیستی از حدود دو هفته پیش و در پی وقوع عملیات استشهادی در مسجد الاقصی، ضمن محدود کردن ورود مسلمانان به این مکان مقدس، گیت های الکترونیکی و دوربین‌های هوشمند در ورودی‌های مسجد الاقصی نصب کرده بود.

رژیم صهیونیستی بعد از مقاومت شهروندان فلسطینی مجبور به برچیدن گیت های الکترونیکی و دوربین های هوشمند از درهای مسجد الاقصی شد.