به گزارش خبرنگار مهر، حمزه سپهریان پنج شنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان طبس ضمن گرامیداشت دهه کرامت گفت: در شهرستان های طبس، سبزوار، کاشمر و قائن در دهه کرامت ۳۰ برنامه و ۳۰۰ ریز برنامه در قالب فرهنگ دینی و خردورزی در حال انجام است.

وی افزود: این برنامه ها شامل مشاوره، گفتمان، سخنرانی، کرسی های تلاوت قرآن، مسابقات و سایر برنامه های فرهنگی است.

وی در ادامه بیان داشت: مهمترین برنامه های شهرستان طبس در دهه مبارک کرامت جشن آفتاب در شب میلاد حضرت معصومه (س)، نسیم ولایت و دیدار با امام جمعه، گفتمان دینی معرفتی با موضوع امام رضا (ع) در قالب برنامه دختران آفتاب، سبدهای بشارت و جلوه های وصال است که از اول دهه کرامت تاکنون برگزار شده است.

وی گفت: سایر برنامه هایی که قرار است برگزار شود شامل امامزادگان هدیه الهی است که گفتمان دینی و معرفتی است.

وی بیان داشت: این برنامه با حضور هیئت امنا و جمعی از خادمین بقاع متبرکه با مشارکت اداره اوقاف و امور خیریه طبس روز شنبه ساعت ۱۰ صبح در تالار همایش های میقات الرضا انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: کرسی های تلاوت های مجلسی، سبدهای بشارت، حکایت خورشید، زائران کوچک اندیشه های بزرگ، آیین رضوی، مهد خورشید، نورالمهدی، بصیرت رضوی، شکرانه و ارمغان رضوی از برنامه های شاخص آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) است.

مدیرعامل آستان حسین بن موسی الکاظم (ع) با اشاره به برنامه کارگاه آموزشی سیب سلامت گفت: این کارگاه که ویژه خواهران و برادران به ترتیب در ساعت های ۹ صبح و ۶ بعد از ظهر روز دوشنبه در سالن همایش های میقات الرضا برگزار خواهد شد.

وی در تشریح این کارگاه گفت: محتوای آن در خصوص بیان آموزه ها و رفتارهای پیشگیرانه جهت تداوم سلامتی از منظر امام رضا (ع)، طب سنتی اسلامی ویژه زائرین و مجاوران با حضور رابطین سلامت، خدام و راهنمایان زائر، بسیجیان، حلقه های صالحین، حوزه علمیه و کمیسیون امور بانوان خواهد بود.

سپهریان سخنران ویژه این برنامه را حجت الاسلام مهدوی نیا کارشناس طب اسلامی معرفی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: برنامه ملکوت هشتم با حضور شعرای برجسته کشور، استان و کشور و برنامه سبدهای بشارت با موضوع گفتمان دینی، مبارز خستگی ناپذیر با حضور کارکنان ناحیه مقاومت بسیج و نیروی انتظامی به همراه خانواده های آنها در سه شنبه دهم مرداد برگزار خواهد شد.