پیمان یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی کامیون بنز در ساعت ۱.۴۰ بامداد امروز در محور شهرستان دالاهو به اسلام آباد غرب خبر داد.

وی بیان کرد: عملیات رها سازی و پیش بیمارستانی تا ساعت ۲.۲۰ دقیقه بامداد توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان دالاهو انجام شد و مصدوم برای مداوای بیشتر تحویل فوریت‌های پزشکی برای انتقال به بیمارستان شد.

یاوری افزود: روز گذشته نیز واژگونی دو دستگاه خودرو پیکان وپی کی را در محور جاده ای احمد ابن اسحاق در شهرستان سرپل ذهاب داشتیم که هر کدام منجر به مصدومیت یک نفر شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر کرمانشاه از اقدام به موقع امدادگران پایگاه احمد ابن اسحاق قمی خبر داد.

وی عملیات رها سازی و پیش بیمارستانی خودرو پیکان وپی توسط امدادگران علی منصوری و رضا غلامی به سرپرستی مسعود یادگاری را موفقیت آمیز و به موقع عنوان کرد.