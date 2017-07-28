به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، به زودی پزشکان می توانند زخم و بریدگی های بدن انسان را با چسب بهم بچسبانند! این چسب بیولوژیکی با الهام از مایع چسبنده مترشح از حلزون ساخته شده است. هنگامیکه حلزون ها حرکت می کنند، پشت سر آنان ردی مایع به جا می ماند که قابلیت بهم چسباندن سطوح مرطوب را دارد.

محققان انسیستو وایس در دانشگاه هاروارد این چسب را ساخته اند. آنها در آزمایش های خود از این چسب برای ترمیم قلب تپنده یک خوک استفاده کردند. همچنین محققان با استفاده از این چسب خونریزی کبد موش را نیز متوقف کردند.

این تحقیق بخشی از تلاش برای ساخت نوعی چسب مخصوص بافت های بدن موجودات است که بتوان به طور ایمن و موثر زخم ها و سوراخ های درونی بدن انسان پس جراحی و موارد دیگر را از بین ببرد. در هرحال این چسب را می توان در محیط های مرطوب به کاربرد و علاوه برآن برای سلول های بدن انسان نیز سمی نیست.

این چسب با الهام از مایعی ترشح شده از حلزون ساخته شده است و دو بخش کلیدی است: چسبی که سطوح را بهم می چسباند که با نوعی ژل انعطاف پذیر ترکیب شده است.

محققان در اصل از مولکول های موجود در این مایع استفاده نکردند. بلکه آنها از نوع بافت اتصالی که از دم موش جدا شده، ترکیبی در پوسته میگو و دو مولکول مصنوعی برای ساخت چسب استفاده کردند.

سپس آنها این مواد را با نوعی هیدروژل ترکیب کردند. به این ترتیب چند نوع چسب سخت ساختند. این چسب ها حتی روی سطح خون آلود طی چند دقیقه خشک می شدند و قابلیت تحمل فشار ضربان قلب را داشتند.