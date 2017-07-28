به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، پایگاه هوایی الدلیمی و ساختمان امنیت ملی در مناطق صرف و فج عطان از جمله مکانهایی بود که مورد بمباران هوایی سعودی ها قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شهرستانها و مناطق سنحان در استان صعنا و حرف سفیان و حوث در استان عمران هم بامداد امروز در چند نوبت مورد حمله جنگنده های رژیم عربستان سعودی قرار گرفت.

جنگنده های سعودی همچنین با پروازهای متعدد و شکستن دیوار صوتی بر فراز شهر صنعا به ایجاد وحشت در ساکنان این شهر پرداختند.

گفتنی است، یگان موشکی نیروهای مشترک یمنی به پایگاه نظامی ملک فهد در طائف چندین فروند موشک شلیک کردند. به دنبال این حمله شعله های آتش از فاصله دور در این مرکز مشاهده شد.