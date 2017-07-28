به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی وزن ۷۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه، صبح امروز (جمعه) در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در این رقابت ها سعید عبدولی ابتدا به مصاف پژمان پشتام رفت و با نتیجه ۹ بر ۲ وی را از پیش رو برداشت.

وی در ادامه و در کشتی دوم خود مقابل شایان عفیفی به پیروزی رسید. (عفیفی در این دیدار پس از یک دقیقه مبارزه به دلیل مصدومیت به کشتی ادامه نداد)

عبدولی برای مشخص شدن نفر برتر مسابقه انتخابی می بایست دو پیروزی از سه مسابقه را در مقابل پیام بویری بدست می آورد که بویری مقابل عبدولی کشتی نگرفت تا سعید عبدولی نفر برتر رقابت های انتخابی در وزن ۷۵ کیلوگرم باشد.