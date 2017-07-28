علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمام شده ولی هنوز مشخص نیست چه تعداد رشته این دانشگاه از وزارت علوم مجوز دریافت کرده اند، گفت: تعداد زیادی از رشته های دانشگاه آزاد مجوز دریافت کرده اند، در هماهنگی با وزارت علوم، برای مابقی رشته نیز اطلاعات لازم را ارایه کرده ایم و وزارت علوم یک پروسه بررسی ایجاد کرده که مثبت بوده است. برخی از این رشته ها بررسی شده و بخشی هم در حال بررسی است.

وی ادامه داد: منتهی نظر معاونت آموزشی وزارت علوم این بود که این بررسی ها تمام شده و سپس نتایج اعلام شود منتهی آن همکاری از جهت انتقال اطلاعات و انجام بررسی رشته ها کماکان انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد درباره اینکه رشته های اعلام شده توسط دانشگاه آزاد و وزارت علوم با یکدیگر مغایر بود و کدامیک مورد پذیرش است افزود: ثبت نام براساس آنچه در سایت اعلام شده صورت گرفته است چون ما اطلاعات را ارایه داده ایم و به تدریج بررسی می شود، تا زمان انجام ثبت نام دانشجویان این بررسی ها نهایی می شود.

رهایی افزود: اگر برخی رشته ها شرایط را لازم نداشته باشند، خود دانشگاه ظرفیت پذیرش آنها را صفر می کند فعلا تا زمان ثبت نام فرصت هست که این روند بررسی ادامه یافته و رشته ها اعتبار سنجی شود، در آن زمان شرایط قطعی شده و پذیرش نیز صورت گیرد.