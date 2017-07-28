به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان گرفتن فیلمبرداری فیلم کوتاه «نهفتگی» به کارگردانی بهروز خرم، این اثر وارد مرحله پس تولید شد.

در خلاصه داستان نهفتگی آمده است: «نهفتگی برای هر بیمار یک دوره ی متفاوت است و برای فه فه دوره ای که نمی تواند عاشق باشد.»

علی پویاقاسمی، حدیث چهره پرداز، امیر دلفانی، آسو بهاری، سیدعلی سجادی، حمید ترکمن، سارا کاویانی و امیر رضازاده گروه بازیگران فیلم کوتاه «نهفتگی» را تشکیل می دهند، این در حالی است که الهام نامی در پشت دوربین این اثر ایفای نقش می کند.

بهروز خرم تهیه کننده، نویسنده و کارگردان «نهفتگی» است، ضمن اینکه امیر معقولی مدیر تصویربرداری و نور، وحید رضویان صدابردار، عمران جلایر مدیر تولید، مسعوده رجب دوست منشی صحنه و حمید ترکمن عکاس این اثر هستند.