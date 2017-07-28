به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه مذاهب اسلامی، در جریان سفر هیئتی از دانشگاه مذاهب اسلامی ایران به کشور قرقیزستان به دعوت وزیر علوم این کشور، حجت الاسلام محمدحسین مختاری؛ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیئت همراه امروز با « خانم آداش توکتوسوناوا»؛ استاد تمام دانشگاه شرق شناسی محمود کاشغری و «رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان و تمدن‌های قرقیزستان» و رئیس اسبق دفتر نمایندگی یونسکو در این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام مختاری در ابتدا به معرفی و تبیین اهداف، رسالت‌ها و مأموریت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی پرداخت و بر اهمیت نهادینه سازی گفتمان تقریب در عرصه‌های مختلف اجتماعی، دینی و سیاسی در جوامع اسلامی تاکید کرد.

وی از دشمن شناسی توسط جوامع اسلامی به عنوان یک ضرورت یاد کرده و نقش مجامع علمی و دانشگاهی در این خصوص را بسیار مهم ارزیابی کرد.

در ادامه، «خانم آداش توکتوسوناوا» نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، وجود چنین دانشگاهی در ایران با هدف و رسالت ارتقاء و تحکیم ارتباطات میان پیروان مذاهب اسلامی و اقوام را یک پدیدۀ بسیار مبارک توصیف کرد.

رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان و تمدن‌های کشور قرقیزستان، از آمادگی وعلاقمندی کشورش جهت زمینه سازی ایجاد ارتباط میان استادان و دانشجویان دانشگاه‌های قرقیزستان با دانشگاه مذاهب اسلامی خبر داد و تأکید کرد: امروزه ریشۀ تمام مشکلات جهان اسلام، دنیای غرب و در رأس آن، آمریکا است؛ چرا که استکبار جهانی بدنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان است و بر همین اساس، به پروژۀ اسلام هراسی در تضعیف مسلمانان روی آورده است.

وی بیان داشت: مسلمانان باید بدانند که به مانند اعضای یک خانواده با یکدیگر روابط حسنه و عاطفی داشته باشند تا امت واحدۀ اسلامی در جهان شکل گیرد و قطعاً ما می‌توانیم در این صورت دشمنان و استکبار جهانی را به زانو درآوریم.

گفتنی است حجت الاسلام مختاری، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیئت همراه بنا به دعوت وزیر علوم کشور قرقیزستان به این کشور سفر کرده و دیدارهای متعددی با مقامات، شخصیت های علمی و دینی این کشور خواهند داشت.