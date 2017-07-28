به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی شامگاه پنج شنبه در آئین گرامیداشت یاد و خاطره ۴۰ شهید شاهرودی عملیات مرصاد در مسجد غربا، با بیان اینکه دشمنان با تقویت منافقان در این اندیشه بودند که می توانند مردم را با خود همراه کرده و ۷۲ ساعته تهران را فتح کنند، بیان کرد: ملت ایران منافق شناس است و اوج این بصیرت در عملیات مرصاد، تلخی را به کام بدخواهان انقلاب اسلامی چشاند.

وی افزود: ملت ما در سال ۶۷ و در همه بزنگاه‌های تاریخ معاصر انقلاب اسلامی نشان دادند که منافقان را در هر لباس با هر ظاهر و هر ادبیاتی می شناسند و همه جا آنان را به خاک خواهند کشاند.

راوی دفاع مقدس و عضو خانه ملت، گفت: امروز هم هرگاه ملت شریف ایران اسلامی اراده کنند پوزه تمام منافقان به خاک مالیده می شود چرا که بصیرت ویژگی بارز یک انقلابی است.

کریمی قدوسی مرصاد را مهر باطلی بر فعالیت های منافقان و بدخواهان انقلاب اسلامی دانست و گفت: این عملیات نه تنها ناکامی گروهک منافقان بلکه مهر بطلانی بر تمام فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل(ره) بود.

وی افزود: دشمنان فکر کردند که ملت ما بعد از هشت سال جنگ خسته شده اند، اما شاهد بودیم که با یک تعرض به خاک ایران سیل مردم از کوچک و بزرگ به سمت خطوط مقدم جبهه در تنگه چهارزبر کرمانشاه یورش آورد و نگذاشت منافقان یک وجب از خاکمان را بگیرند.

نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، عملیات مرصاد را حیرت آمیز توصیف کرد و بیان داشت: آنان که آن روزگار بودند باید برای نسل جوان بگویند که مردم ما از دورترین نقاط ایران با چه سرعتی خود را به خط مقدم رساندند تا امروز ما در آرامش باشیم.

کریمی قدوسی تاکید داشت: حضور پرشور مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب بر علیه منافقان کوردلی که از آنها خاطرات بدی مانند ترورهای اوایل انقلاب داشتند بسیار شجاعانه بود.

وی افزود: حاصل این همه رشادت ها امروز این است که ما در آرامش و امنیت، در نظام ولایت فقیه و در سایه توجهات امام عصر(عج) در مکانی گردهم می آئیم و یادواره شهدای مرصاد مانند حاج عبدالله عرب نجفی را برگزار می کنیم.