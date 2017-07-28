به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که پیش از ظهر جمعه در پیست مجموعه گردشگری دریاچه شورابیل اردبیل برگزار شد، صدها دوچرخه سوار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قهرمان اردبیلی دوچرخه سواری تیم ملی، برلزوم ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه تاکید کردند.

زینب ساسانیان ملی‌پوش دوچرخه‌سواری کشورمان شامگاه یکشنبه اول مردادماه جاری در اثر سانحه رانندگی در اردبیل جان باخت.

این دو دوچرخه سوار ملی پوش از سال ۹۱ به صورت حرفه ای کار خود را آغاز کرده و با درخشش در رقابت های داخلی از دو سال قبل به ترکیب تیم ملی کشورمان راه یافته بود.

ساسانیان با ۱۹ سال سن یکی از امیدهای دوچرخه سواری بانوان کشورمان بود و اخیرا در رقابت های آسیایی ۲۰۱۷ در قالب تیم ملی زیر ۲۳ سال حضور داشت.

در این همایش که از سوی هیئت دوچرخه‌سواری و شهرداری اردبیل برگزار می شد، شرکت کنندگان مسافت هفت کیلومتری دور دریاچه شورابیل را رکاب زدند.

ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در اردبیل، افزایش شور و نشاط اجتماعی، تاکید بر اهمیت ورزش همگانی، معرفی مجموعه شورابیل به عنوان مرکز ورزش همگانی و... از دیگر اهداف برگزاری این همایش اعلام شد.