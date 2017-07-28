حبیب معصومی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در دقایق اولیه وقوع زلزله امروز در نهاوند ۱۰ مجروح به بیمارستان این شهرستان مراجمعه کردند، گفت: ۴ مجروح این حادثه در همان دقایق اولیه به صورت سرپایی درمان و مرخص و ۶ مجروح برای طی کردن مراحل درمان در بیمارستان ماندند.

وی با بیان اینکه از ۶ مجروح حادثه زلزله نهاوند نیز تا ساعت ۱۰ صبح امروز سه نفر دیگر مرخص شدند و در نهایت سه نفر در بیمارستان بستری ماندند، گفت: ۶ مجروح نیز ساعتی قبل در بیمارستان نهاوند پذیرش و بستری شده اند.

معصومی با بیان اینکه تا این لحظه در مجموع ۱۶ مجروح حادثه زلزله در بیمارستان نهاوند پذیرش شده اند، اسامی مجروحان بستری شده در بیمارستان را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. احد مهرابی

۲.عباس عزیزی روزبهانی

۳.عباس ترکمان

۴.محمدابراهیم احسانی

۵.محمد ظفری

۶.فاطمه ابوالفتحی

۷.مریم عباسی

۸.مریم پیرزادی

۹.پروانه رضایی