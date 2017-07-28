به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی سالمی، پیش از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار، که با حضور حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی، معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، محمد محمودی شاه نشین، نماینده مردم شهرستان های ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، سعید ناجی فرماندار شهریار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای این شهرستان، به مناسبت سال روز اقامه نماز جمعه در مصلی این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: این ایام، یادآور اقامه اولین نماز جمعه کشور به اقامت آیت الله طالقانی است، اولین نماز جمعه شهریار در سال ۶۲ اقامه شد.

وی با تاکید بر اهمیت نماز جمعه، گفت: نمازهای جمعه در ۵ نقطه صباشهر، باغستان، وحیدیه، اندیشه و مرکز شهرستان شهریار برگزار می شود، که این تعداد در سال ۹۰، دو نماز جمعه بود، برخی گمان می کردند با راه اندازی نمازهای جمعه در نقاط دیگر شهرستان شهریار، تعداد شرکت کنندگان در نماز جمعه مرکز شهرستان کاهش می یابد، اما به فضل خدا نه تنها این تعداد کاهش نیافت، که بیشتر هم شد و زمینه های مناسب برای شرکت افرادی در شهرهای دیگر شهرستان برای شرکت در نماز جمعه فراهم شد.

امام جمعه شهریار با بیان این که راهپیمایی ها و دیگر مراسم ملی و دینی که در نماز جمعه مرکز شهرستان برگزار می شود، در دیگر نماز جمعه های شهرهای شهرستان هم برگزار می شود، گفت: از ائمه جمعه ۴ شهر دیگر شهرستان تشکر می کنم، نماز جمعه نقش مهمی در جامعه دارد و باید با تدبیر مسئولین، برخی از مشکلات نماز جمعه های شهرستان شهریار مرتفع شود.

وی افزود: ما هنوز در تکمیل مصلی نماز جمعه شهریار مشکلات فراوانی داریم و اگر مصلی کامل شود، برای برگزاری جلسات متعدد و نیز حضور بیش از پیش مردم مهیا می شود و این امر نیازمند همکاری مسئولین است، مسئولین همت کنند تا مشکلات نمازهای جمعه سطح شهرستان شهریار حل شود.