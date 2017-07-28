به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود:اصحاب رسانه استان در بخشهای مختلف رسانه مانند خبرگزاریها، صدا و سیما و پایگاهای خبری استان به موضوع این جشنواره توجه ویژه ای دارند.

مدیر کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ششمین جشنواره ملی آیین های نمایشی با بیان اینکه تبلیغات لازم درفضای محیطی شهریاسوج انجام گرفته است اظهار داشت: فضای سازی در مکانهای برگزاری جشنواره نیز در حال انجام است.

درخشان با بیان اینکه فضای رسانه ای استان متاثر از این جشنواره است، ازاصحاب رسانه استان تقدیر کرد و گفت:امیدواریم تا روز اختتامیه جشنواره، رسانه های خبری نسبت به انعکاس این رویداد مهم فرهنگی همکاری وحمایت لازم را با دبیرخانه جشنواره داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جشنواره ملی آیین های نمایشی روز ۷ مرداد ماه آغاز و مراسم اختتامیه آن ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۰ مردادماه برگزار می شود.