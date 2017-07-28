طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش ماژین به دلیل وجود آب و هوای مناسب مهمترین منطقه استان ایلام برای کشت باغات لیمو ترش است و این بخش قطب تولید محصول لیمو در استان است.

وی بیان داشت: ۴۰ هکتار باغ لیمو در بخش ماژین وجود دارد که هم اکنون فصل برداشت لیمو ترش از باغات این منطقه آغاز شده است.

فیلی با اشاره به اینکه پیس بینی می شود بیش از ۱۲۰ تن لیمو ترش از باغات این بخش برداشت شود، گفت: نوع لیمو ترش این منطقه «عمانی» است و ارزش کل تولیدات بخش ماژین بیش از بیش از هشت میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ نفر در بخش ماژین در حوزه کشت باغات لیمو فعالیت دارند.