به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت قرآن کریم که متولی آموزش تجوید و حفظ قرآن کریم در لبنان است، کتابی را با عنوان «هیکلة الصوت ونغمة الوحی» نوشته جواد مسکری و محمد حسین دهقانی، و ترجمه عباس عساف در بیروت منتشر کرد.

در گزارش رایزنی فرهنگی ایران در لبنان آمده است: این کتاب که ترجمه کتاب مبانی صوت و لحن قرائت قرآن کریم است برای آشنایی قاریان قرآن کریم با نحوه ادای صحیح و آنچه که در باب علم اصوات و نغمات از جمله دستگاههای مختلف موسیقی به آن نیازمند هستند نوشته شده است. البته نباید فراموش کرد که فراگیری نغمات قرآنی می بایست با هدف جذب مستمعین و رسیدن به مفاهیم قرآنی صورت گیرد.

این کتاب آموزشی به همراه دو لوح فشرده است که لوح نخست به آموزش نمونه های نغمات برگرفته از تلاوت های قاریان مشهور جهان اسلام و لوح دوم به اجرای عملی نغمات و معرفی برخی نغمات نادر و خلاقانه دو قاری ایرانی یعنی حمید و حامد شاکر نژاد اختصاص دارد.

هر لوح فشرده حاوی فهرست قرائت ها، نام قاریان، آیات و نیز نغمه ها و دستگاه‌های قرائت شده است.