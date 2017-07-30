مرگ ۶ نفر بر اثر «هاری» در منطقه سیستان/آرامشی که قربانی می شود

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مجتبی خوش خلق: این روزها حال و روز مردم منطقه سیستان واقعا عجیب است زیرا از یک طرف باید مشکلات دو دهه خشکسالی را تحمل کنند و از طرف دیگر با مصائب بادهای ۱۲۰ روزه که حالا تبدیل به ۲۰۰ روز شده و هر روز نیز مشکلات بیشتری برای مردم این منطقه ایجاد می کند، دست و پنجه نرم کنند.

اما از این مشکلات تکراری که بگذریم ظاهرا مشکلات مردم منطقه سیستان تمامی ندارد و از در و دیوار برای آنها مشکل می بارد یکی از تازه ترین مشکلات آنها شیوع بیماری «هاری» در این منطقه است به گونه ای که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۶ مورد فوتی بر اثر بیماری هاری در این منطقه گزارش شده است.

از همین رو معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیماری هاری به عنوان یکی از خطرناک ترین بیماری های قابل انتقال توسط سگ های آلوده به انسان است که درصورت عدم مراجعه و تشخیص به موقع موجب مرگ بیمار می شود.

وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر میزان گازگرفتگی سگ در منطقه سیستان افزایش یافته است، افزود: در سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ مورد و از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد گازگرفتگی گزارش شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد گازگرفتگی متاسفانه ۶ مورد فوت شدند که یک نفر در اسفند ماه سال گذشته و پنج نفر دیگر نیز از ابتدای امسال تاکنون جان خود را بر اثر بیماری هاری از دست دادند.

جواد اکبری زاده گفت: هاری یک بیماری کشنده است که مخصوص گوشت خواران اهلی و وحشی است وانسان وسایر موجودات خونگرم پستاندار از طریق گزش به آن مبتلا می شوند.

وی بیان داشت: نخستین اقدام پس از گزش به وسیله حیوان مبتلا به هاری شست ‌وشوی محل گزش است که طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت این شست‌وشو باید حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول بیانجامد و لازم است ذرات صابون با آب فراوان از محل گزیدگی خارج شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل با اشاره به اینکه تقریبا بیش از ۱۰ هزار سگ ولگرد در منطقه سیستان وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به آمار زیاد سگ های ولگرد در منطقه از روزی که شهرداری زابل موظف به ساماندهی شده فقط ۱۵۷ قلاده را اتلاف کرده که آمار بسیار کمی است.

البته یکی از معضلاتی که این روزها دراغلب شهرها وروستاهای منطقه سیستان دیده می شود جمعیت زیاد سگ های ولگرد است که سلامت و امنیت مردم منطقه را به شدت تهدید می کند.

سالهاست که طرح جمع آوری سگ های ولگرد براساس بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و با هدف جلوگیری از شیوع امراض مسری وظیفه شهرداری هاست اما اینکه چرا شهرداری های منطقه سیستان در اجرای این طرح ناکام مانده اند، موضوعی قابل تامل است.

یکی از شهروندان نیمروزی که بر اثر بیماری هاری فرزندش را از دست داده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این چندمین بار است که خبر حمله سگ های ولگرد را می شنوم واقعا چرا کسی کاری نمی کند مگر جان مردم این منطقه برای مسئولین مهم نیست.

وی افزود: سوال من از مسئولین این است حالا که فرزند پنج ساله من بر اثر گاز گرفتگی وبیماری هاری پر پر شد واز کنارمان رفت، چه کسی پاسخگو است.

ابراهیم پودینه، اهل روستای محروم «لشکری» شهرستان نیمروز است، وی درحالی که اشک از چشمانش جاری است، ادامه داد: پس از اینکه فرزندم «امیر حسین» مورد حمله سگ هار قرار گرفت بلافاصله به درمانگاه شهرستان نیمروز مراجعه کردم اما متاسفانه بانبود پزشک مواجه شدم و مجبور شدم چندین کیلومتر را طی کنم تا به اورژانس شهر زابل برسم.

وی گفت: در اورژانس شهر زابل هم پس از شستشوی زخم و محل گازگرفتگی واکسن هاری به فرزندم تزریق شد اما برای تزریق واکسن بعدی گفتند باید به درمانگاه شهرستان نیمروز مراجعه کنم.

وی ادامه داد: با وجود این اقدامات پس از چند روز فرزندم دچار تب شدیدی شد که متاسفانه به دلیل انتشار ویروس هاری فوت کرد.

ابراهیم پودینه پدر «امیرحسین» درحالی که به شدت گریه می کرد، گفت: امیر حسین من دیگر نیست اما خواهشی که از مسئولین دارم این است که نگذارند سگ های ولگرد خانواده دیگری را داغدار کنند.

آرامش زابل قربانی سگ های ولگرد

محمد رضا بزی از ساکنان خیابان هیرمند شمالی شهر زابل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: در منطقه سیستان چه در شهر وچه در روستا سگ های ولگرد زیادی وجود دارند.

وی با بیان اینکه سگ ها آرامش ما را گرفته اند، بیان داشت: چند بار از شهرداری خواسته ایم تا به این موضوع رسیدگی کند اما این کار انجام نشده ویا خیلی ضعیف انجام شده است.

تعداد سگ های ولگرد روز به روز بیشتر می شود

عباس بیکی یکی از روستانشینان منطقه سیستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: هر روز تعداد زیادی سگ در محله ها وکوچه ها مشاهده می شود به طوری که دیگر دیدن آنها برای مردم عادی شده است اما متاسفانه در جهت حل این مشکل شهرداری ها ودهیاری ها اقدامی انجام نمی دهند.

وی افزود: حتی با فرض اینکه این موجودات بی آزار باشند اما ترس بسیاری را در دل بانوان وکودکان ایجاد می کنند و این موضوع باید تا جمع آوری کامل در سطح منطقه پیگیری شود.

آموزش راه های پیشگیری تنها اقدام مسئولان منطقه سیستان

فرماندار زابل نیز با اشاره به مهلک بودن بیماری هاری و شرایط خاصی که در منطقه ایجاد شده است، در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آموزش راه های پیشگیری و مقابله با بیماری هاری در روستاهای شهرستان های شمالی استان به خصوص در مناطقی که مشکوک به این بیماری هستند به صورت گسترده انجام می شود.

هوشنگ ناظری بیان داشت: با توجه به افزایش بیش از حد موارد حیوان گزیدگی درشمال استان اتلاف سگ های ولگرد باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع انواع بیماری های بین انسان ودام در منطقه دامداران باید هرگونه اتلاف دام را به مراکز دامپزشکی اطلاع دهند تا درصورت بروز بیماری در آنها پرسنل دامپزشکی وارد عمل شوند.

برای کنترل و پیشگیری از بیماری هاری حیوانات واکسینه می شوند

رئیس دامپزشکی زابل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: اگر افراد حیوان خانگی نگهداری می کنند حتما اقدام به واکسیناسیون آنها برضد بیماری هاری کنند.

حامدگنجعلی بیان داشت: اداره دامپزشکی زابل آمادگی خود را برای واکسیناسیون حیوانات خانگی و سگ های گله، چوپان و صاحبدار مردم شهرستان های زابل، هامون و نیمروز اعلام می کند و در حال حاضر نیز این کار توسط اکیپ های واکسیناسیون این اداره و همکاران فعال دربخش های خصوصی دامپزشکی منطقه در حال انجام است.

حلیمه عالی متخصص بیماری های عفونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: جولان سگ های ولگرد و فضولات باقی مانده از آنها در محیط، خطر بروز انتقال بیماری های انگلی را در افراد افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه تردد سگ های ولگرد در مکان های عمومی می تواند سلامت مردم به ویژه کودکان را با خطر روبرو کند، افزود: میزان کشندگی بیماری هاری در فرد مبتلا بسیار بالاست به طوری که پس از ظهور علائم بالینی در انسان درمان ها تاثیری نداشته و ۱۰۰ درصد به مرگ بیمار منتهی می شود.

نماینده سابق مردم سیستان در مجلس ادامه داد: کنترل سگ های ولگرد برای پیشگیری از انتقال و بروز بیماری عفونی و انگلی بسیار اهمیت دارد و این مهم باید از سوی متولیان امر مورد توجه قرار گیرد.

۶ نفر از ابتدای سال تا کنون بر اثر بیماری هاری فوت شدند

رئیس اداره مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان وزارت بهداشت در سفر به زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۱۶۰ هزار مورد حیوان گزیدگی به مراکز درمانی پیشگیری از هاری سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار نفر در سیستان و بلوچستان زندگی می کردند.

حسین عرفانی افزود: در سال گذشته دو مورد مرگ بر اثر ابتلا به هاری در کل کشور گزارش شده بود اما امسال تاکنون ۶ مورد مرگ براثر هاری گزارش شده که از این تعداد یک مورد در استان هرمزگان ۶ مورد هم در منطقه سیستان اتفاق افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: از نظر تامین دارو برای افرادی که مورد گزش از سوی حیوانات قرار گرفته اند مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر دارو به اندازه کافی در سراسر کشور وجود دارد.

عرفانی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بیماری هاری در حال حاضر ۷۰۰ مرکز درمان پیشگیری این بیماری در کشور وجود دارد.

در هر صورت به نظر می رسد که پیشگیری همچون همیشه بهتر از درمان است و مسئولان امر باید این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند زیرا به نظر می رسد جمع آوری سگ های ولگرد منطقه اولین و منطقی ترین راه برای ل این مشکل باشد.

اینکه چرا اقدامی عملی در این خصوص صورت نمی گیرد خود جای تعجب دارد اما از آن عجیب تر انفعال مسئولان استان سیستان و بلوچستان در مقابل این موضوع است.

در هرصورت امیدواریم مسئولان عالی رتبه استان از خواب غفلت بیدار شوند و در خصوص رسیدگی به این موضوع دستورات لازم را صادر کنند!