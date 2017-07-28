به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی سالمی، در خطبه های نماز جمعه امروز شهریار با اشاره به اهمیت و آثار نماز جمعه، اظهار داشت: اهداف بلند نماز جمعه بر کسی پوشیده نیست، تریبون نماز جمعه برای نیل به اهداف مقدس نظام اسلامی است.

وی با اشاره به جنایات صهیونیست ها در فلسطین گفت: صهیونیست ها از نماز جمعه وحدت بخش در فلسطین وحشت دارند و به همین دلیل در پی جلوگیری از حضور نمازگزاران در نمازهای جمعه می شوند، در زمان دفاع مقدس همین نماز جمعه بود که در پشت جبهه نماز جمعه مرکز پشتیبانی و اعزام رزمندگان به جبهه ها بود.

امام جمعه شهریار گفت: دشمن به خوبی جایگاه نماز جمعه را می داند و از این جایگاه ترس دارد، نماز جمعه محل رسوا کردن نقشه های دشمن است، باید زمینه حضور نسل جوان و دانشجوها در نماز جمعه فراهم شود، یکی از مهمترین اقدامات امام راحل پس از پیروزی انقلاب اسلامی برپایی نمازهای جمعه است.

وی افزود: هرچه نماز جمعه باشکوه تر برگزار شود، قوه قضائیه، مجلس، دولت و کل نظام و مردم بهره مند می شوند، فرهنگ جامعه ارتقا می یابد و در نظام جمهوری اسلامی باید این زمینه فراهم شود و برای تکمیل ساختمان مصلی نماز جمعه شهریار باید همه با هم کمک کنیم، مسئولین نیز وعده های خوبی برای تکمیل کردن ساخت این مصلی دادند، ساخت مصلی هزینه های فراوانی دارد که علاوه بر مسئولین نیازمند کمک مردم است.

سالمی با اشاره به هتک حرمت مسجدالاقصی گفت: این اعمال وحشیانه تاسف آور است، مسجدالاقصی قبله اول مسلمانان است و اهانت به این مسجد خط قرمز همه ما است و این اقدام را محکوم می کنیم.

وی با اشاره به تحریم های گسترده اخیر امریکا علیه ایران گفت: مسئولین در مسائل ملی کشور موضع قاطع بگیرند، امریکا با این تحریم ها چهره خود را منفور می کند، مساله هسته ای بهانه است، این ها با اصل دین و اسلام مشکل دارند، وظیفه ما این است که وحدت خود را در برابر دشمنان حفظ کنیم، دیدار فرماندهان ارشد سپاه با رییس جمهور و حمایت های رییس جمهور از قدرت دفاعی کشور بسیار پسندیده است.

امام جمعه شهریار گفت: نباید اجازه دهیم، شکاف در بین مردم و مسئولین ایجاد شود، اراده مسئولین پیشرفت همه جانبه کشور است، در این راه نباید وحدت و یک صدایی فراموش شود، دشمن نباید دو صدا از داخل کشور بشنود.