به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله امینی امام جمعه ملکشاهی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان ملکشاهی ضمن توصیه عموم مردم و مسئولان به رعایت تقوای الهی و تبریک سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور بعد از انقلاب به وضع تحریم های بی سابقه آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: خیلی عجیب است که آمریکایی ها در عین اینکه پایبندی ایران به برجام را تایید می کنند علیه کشورمان مرتب تحریم هایی را وضع می کنند که هم به قول رئیس جمهور با روح و حتی متن برجام در تعارض است و هم به قول خودشان در تاریخ آمریکا بی سابقه است.

وی گفت: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می گوید لایحه تحریم های ایران، روسیه و کره شمالی یکی از گسترده ترین بسته های تحریمی در طول تاریخ است، همین اخیرا فرانسوی ها گفتند تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، روسیه و کره شمالی در تضاد با قوانین جهانی است.

وی افزود : تحریم های آمریکا علیه کشورمان نشان داد که آنها هرگز به برجام و مذاکره پایبند نیستند و خصومت و دشمنی آنها با ما پایان ناپذیر است و وقت آن رسیده که مسئولان ما به جای اعتماد و دل دادگی به استکبار و غرب به سرمایه های ملی و انسانی درونی اعتماد کنند.

امام جمعه ملکشاهی تصریح کرد: از مسئولان دولتی و مجلسی انتظار این است که اولا نسبت به اقدام متقابل از خود چهره جدی تری نشان دهند و ثانیا اگر قصد اقدام متقابل دارند به گونه ای ضعیف عمل نکنند که مضحکه عام و خاص در جهان شویم.

وی سپس با اشاره به روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای گفت :امروز روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای نیز هست بحث فقر و بیکاری در ملکشاهی بیداد می کند مسئولان به مردم قول کار بدهند، مردم ملکشاهی کار می خواهند، عده ای زیادی از مردم که مشکل فقر و بیکاری دارند با چشم گریان به دفتر بنده مراجعه می کنند مردم ملکشاهی مردم غیرتمندی هستند نمی توانند در مقابل زن و بچه خود شرمنده باشند گرچه زنان ملکشاهی نیز بسیار صبور و ماخوذ به حیا هستند.

امینی افزود: از یک طرف مشکلات و گره های زندگی مردم روز به روز بیشتر می شوند از طرف دیگر بیکاری به جوانان ما فشار زیادی را تحمیل کرده است این باعث شده است که جمعیت ملکشاهی روز به روز کم شود و از اینجا مهاجرت کنند

حجت الاسلام و المسلمین امینی سپس با اشاره به مشکل فاضلاب شهری گفت: یکی دیگر از مشکلات مردم در ملکشاهی مشکل فاضلاب شهری است که البته این گرفتاری مشکل سه شهرستان آبدانان و مهران و ملکشاهی است.

وی افزود: در حال حاضر در شهرستان ملکشاهی این مشکل فاضلاب شهری بسیار بدتر از مهران و آبدانان است چرا که آنها مشکل آب شرب بهداشتی ندارند منتهی مردم ما در ملکشاهی از طرفی آب شرب شان طبق آمار رسمی به شدت غیر بهداشتی است و از طرفی دیگر آب فاضلاب به همین آب های غیر بهداشتی سرازیر می شود و لذا مشکل را خیلی شدیدتر کرده است.

وی افزود: این مشکل نیازمند یک بودجه ۵۰ تا ۶۰ ملیاردی است که باید از طریق بودجه پروژه های ملی تامین شود و با بودجه استانی نمی توان این مشکل را مرتفع کرد.